Как американският козодой преживява студа

/Поглед.инфо/ Орнитологията дълги десетилетия робуваше на една елементарна термодинамична даденост: висок метаболизъм, интензивен пулс и пълна неспособност за продължителна хибернация при птиците. Докато бозайниците могат да си позволят лукса да забавят биологичния часовник, пернатите бяха обречени на вечна миграция или физическо унищожение при липса на калории. Съществува обаче един конкретен вид, Phalaenoptilus nuttallii, който систематично чупи този физиологичен модел и оцелява в пустинните каньони не чрез полет, а чрез абсолютен метаболитен колапс. Документите, полевите експерименти и суровите данни от Аризона и Калифорния показват как една птица с тегло едва 40 грама заобикаля климатичните лимити.

Класическата зоология обича ясните граници, но природата работи с терминална прагматика. Всеки, който е прекарал достатъчно време в преравяне на теренни дневници или прашни научни архиви, знае колко често академичната общност подминава неудобните факти, просто защото те не се вписват в утвърдените графики. В продължение на повече от век догмата беше абсолютна: птиците нямат физиологичния ресурс да изпаднат в истинска хибернация. Техните инвазивни метаболитни нужди, високата телесна температура от около 40 градуса по Целзий и липсата на мастни депа правят подобен опит равен на бърза смърт.

И все пак, из пустинните планински вериги на Северна Америка един малък представител на разред Caprimulgiformes — американският козодой (Phalaenoptilus nuttallii) — ежедневно демонстрира сметка, която противоречи на стандартните учебници. С размерите на обикновен дрозд и криптично оперение, напомнящо олющена борови кора или рухващ шист, тази птица е майстор на пълното изчезване. През топлия сезон тя разчита на стандартния си ловен механизъм: отваряне на огромната, облицована с чувствителни четина устна кухина, за да засмуква нощни насекоми в полет. Проблемът настъпва, когато сухият пустинен въздух изстине, а термометърът padne под критичните нива. За насекомоядните видове в тези географски ширини наличните калории в биосферата спадат до нула в рамките на броени часове.

Стандартният еволюционен отговор е трансконтиненталният полет — логистично скъпо, опасно и енергийно изчерпващо предприятие. Американският козодой обаче прави избор, който в контекста на ресурсите изглежда радикален: остава на място.

Историята на това откритие съдържа същата доза скептицизъм, каквато се открива във всеки друг научен пробив, подминаван с десетилетия. През зимните месеци на 1804 г. Мериуедър Луис, по време на известната експедиция с Уилям Кларк край река Мисури, записва в дневника си подробни наблюдения, препредадени от местните племена. Индианците твърдели, че в скалните ниши спали птици, които били студени на пипане и абсолютно неподвижни. Луис лично намира такъв екземпляр в кухина на котловина, но записите му бързо потъват в архивното гробище на неудобните етнографски бележки. Учените от XIX и началото на XX век просто отписват доклада като екзотично преувеличение.

Едва през декември 1946 г. орнитологът Едмънд Йегър открива в каньоните на планината Чаквала, Калифорния, вкаменен от студ козодой, сврян в малка скална ниша. Йегър се връща на същото място в продължение на четири последователни зими. Птицата е маркирана, пръстенована и наблюдавана. Оказва се, че тя използва абсолютно същото убежище година след година, за да прекарва седмици в състояние на пълна летаргия.

Физиологичните измервания зад този процес разкриват суровата математика на оцеляването. При навлизане в торпор (дълбоко вцепенение) телесната температура на Phalaenoptilus nuttallii слиза от нормалните 40,5 градуса до скандалните 4,8 градуса по Целзий. Консумацията на кислород намалява с над 90 процента, а сърдечният ритъм пада до нива, които трудно се регистрират без специализирана електродна апаратура. Птицата физически се превръща в студен камък. Радиопредавателните изследвания и лабораторните опити, проведени през следващите десетилетия, показват, че това състояние може да продължи непрекъснато от няколко дни до над четиридесет дни. В един от контролираните опити птица остава в състояние на летаргия 85 дни с минимални, едва забележими метаболитни колебания.