Защо вселенската самота може да се окаже просто въпрос на изпреварване на графика

/Поглед.инфо/ От десетилетия астрофизиката и популярната наука ни захранват с една и съща успокояваща догма: Коперниковият принцип. Според него Земята е обикновена прашинка, обикаляща около обикновена звезда в покрайнините на обикновена галактика. Следователно животът трябва да гъмжи навсякъде. Но когато премахнем романтиката и погледнем сухите архиви на наблюдаваната Вселена, физическата реалност показва нещо съвсем различно. Новият аналитичен модел на Дейвид Кипинг от Колумбийския университет разбива този шаблон. Вместо да сме закъснели пътници в пренаселен космически град, данните сочат към далеч по-неудобна възможност: ние сме първите, които заварват сградата напълно празна.

Архивното гробище на Коперниковия принцип

Свикнали сме да приемаме Коперниковия принцип като философска котва на модерния научен метод. След като Николай Коперник сваля Земята от центъра на геоцентричната система през XVI век, научната общност развива траен рефлекс: всеки път, когато си помислим, че сме специални, бъркаме. Тази инерция на мисълта автоматично се пренесе и върху търсенето на извънземен живот. Логиката изглеждаше желязна — след като във Млечния път има стотици милиарди звезди, а Вселената съществува от 13,8 милиарда години, то техническите цивилизации трябва да са нещо толкова обикновено, колкото са бурените в изоставен двор.

Само че астрономическите наблюдения от последните две десетилетия, натрупани чрез телескопите „Кеплер“ и „ТЕС“, започнаха да пробиват сериозни дупки в този комфортен сценарий. Когато физиците седнаха да направят инвентаризация на съседните звездни системи, вместо хомогенна среда те откриха сурова и враждебна анархия. Голямата грешка в досегашното планиране на програмите за търсене на извънземен разум (SETI) се криеше в предположението, че средната стойност на звездната populatio означава оптимални условия за живот.

В реалността по-голямата част от звездната маса в нашата галактика — малко над 70 процента — се пада на червените джуджета (звезди от спектрален клас M). Те са малки, икономични на гориво и живеят трилиони години. Жълтите джуджета като нашето Слънце (спектрален клас G) са едва около 7 процента от общия брой. Ако животът възникваше абсолютно навсякъде без оглед на физическата инфраструктура, ние трябваше със статистическа Toad-неизбежност да се събудим на планета около червено джудже. Сфакта, че се намираме около рядка, жълта звезда, Коперниковият принцип получава първия си тежък технически удар.

Икономика на звездната радиация и радиационен банкрут

За да разберем защо прехвалените червени джуджета са по-скоро космически капани, отколкото люлки на съзнанието, трябва да слезем на ниво сурова геология и магнитохидродинамика. Заради ниската си маса, червените джуджета са напълно конвективни. Това означава, че техните магнитни полета генерират супер-изригвания с мащаби, които са немислими за нашето Слънце.

Една екзопланета в така наречената „обитаема зона“ на червено джудже трябва да се намира изключително близо до своята звезда — понякога на разстояние, по-малко от една десета от разстоянието между Меркурий и Слънцето. На такова разстояние планетата неизбежно изпада в приливно прихващане: едната ѝ страна винаги гледа към звездата и се пържи в постоянна светлина, докато другата е замръзнала в вечна тъма. Но истинският проблем е радиационният баланс. При честите изригвания звездата бълва коронални изхвърляния на маса, които буквално отвяват атмосферата на планетата, изпаряват океаните и я стерилизират до твърда скала.

При нашите изследвания на слънчево-земните връзки виждаме, че планетарното магнитно поле на Земята едва удържа слънчевия вятър при сегашното ни безопасно разстояние от 150 милиона километра. Вземете същата тази Земя, поставете я на приливно разстояние от избухливо червено джудже и след сто милиона години от атмосферата ѝ няма да остане нищо освен суха CO2 пареа.

Тук идва и ролята на нашата външна охрана. Слънчевата система не е просто Слънце и Земя. Тя е комплексна гравитационна архитектура. Наличието на газовия гигант Юпитер на широка орбита действа като гравитационна прахосмукачка, която отклонява и поглъща по-голямата част от ледените астероиди и комети от периферията. Без Юпитер, честотата на унищожителните сблъсъци на Земята с тела от мащаба на този, който изтри динозаврите, щеше да бъде десетки пъти по-висока. Животът просто нямаше да има необходимия прозорец от стотици милиони години спокойствие, за да премине от одърпани едноклетъчни до същества, сглобяващи радиопредаватели.