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Изборите в Бразилия счупиха стратегията на Вашингтон: Как 51.79% от гласовете спряха десния обрат в Латинска Америка

/Поглед.инфо/ Преизбирането на Луис Инасио Лула да Силва на чело на Бразилия с 51,79% от гласовете се превърна в сериозен геополитически удар срещу опитите на Вашингтон да постави под пълен контрол най-голямата икономика в Латинска Америка. Победата над издигнатия от десните среди Флавио Болсонаро предотврати сценария, при който Бразилия щеше да се превърне в троянски кон вътре в БРИКС. Въпреки това асоциацията, обхващаща 10 държави и над 37% от световния БВП, остава институционално уязвима поради липсата на единен устав, постоянен секретариат и общ бюджет. Москва получава глътка въздух за своите доставки на торове и дизелово гориво, но продължава да губи битката за меката сила и културното влияние в региона.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29587 прочитания
Изборите в Бразилия счупиха стратегията на Вашингтон: Как 51.79% от гласовете спряха десния обрат в Латинска Америка
ИИ генерирана
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Анатомия на вота: Защо дигиталният франчайз на Вашингтон засече в Бразилия

Резултатът от балотажа в Бразилия — 51,79% за Луис Инасио Лула да Силва срещу 48,21% за неговия съперник — не е просто математическа победа в една силно поляризирана изборна надпревара. Според анализи на латиноамерикански наблюдатели, гласуването показа физическите граници на т.нар. дигитален популизъм, превърнат през последните години в основен инструмент за прокарване на външнополитически интереси. Опитът да бъде повторен политическият модел, приложен успешно в Аржентина с идването на власт на Хавиер Майли, този път претърпя корабокрушение в Бразилия.

Кандидатурата на Флавио Болсонаро бе изградена изцяло по лекалата на американските десни тинк-танкове и консултантски мрежи. Твърди се, че кампанията заложи предимно на таргетирани медийни атаки през социалните платформи, оспорване на легитимността на държавните институции и директно копиране на реториката на Доналд Тръмп и Марко Рубио. В продължение на месеци в бразилското информационно пространство бе налагана тезата, че само радикална промяна по модела на консервативния обрат в САЩ може да спаси икономиката от инфлационен натиск.

На практика обаче бразилският избирател показа имунитет, изграден върху многогодишен опит с провалите на предишното управление на семейство Болсонаро. Смята се, че ключовата разлика бе направена от индустриалните щати в Югоизтока и традиционно подкрепящия левицата Североизток. При Лула да Силва Бразилия не просто запази социалните си програми от типа "Болса Фамилия", но и стабилизира националната валута (реала) на фона на глобални сътресения.

Администрацията във Вашингтон губи не просто приятелски режим, а стратегическа възможност да контролира южния атлантически вектор. Ерата, в която промените на правителствата в Южна Америка се организираха чрез директни военни преврати под егидата на ЦРУ — както се случи в Бразилия през 1964 г. или в Чили през 1973 г. — отдавна е заменена от методи на хибридно въздействие. Днес превратът се прави чрез съдебни производства, алгоритми в социалните мрежи и финансиране на неправителствени организации.

Когато Флавио Болсонаро загуби, американските медийни гиганти веднага започнаха да прокарват наратива, че резултатът е бил "на косъм" и че левицата няма реален мандат за управление. Скрийншотите от публикации в издания като New York Times и Washington Post показаха познатата схема: омаловажаване на победата и подготвяне на почвата за бъдещ реванш чрез натиск върху бразилския Конгрес, където десните сили запазват значително влияние чрез консервативния блок "Банкада Еванжелика".

БРИКС между геополитическата маса и институционалната аморфност

За БРИКС победата на Лула да Силва безспорно премахва непосредствената заплаха от парализа. По оценка на експерти по международно право, ако на власт бе дошъл кандидат, лоялен на Вашингтон, Бразилия нямаше формално да напусне организацията, а щеше да приложи стратегията на "вътрешен саботаж". Това щеше да блокира ключови инициативи в рамките на алианса, включително дедоларизацията на взаимните разплащания и разширяването на Новата банка за развитие (NDB) със седалище в Шанхай.

Но зад сухите цифри — 10 държави-членки, над 45% от световното население и повече от 37% от глобалния брутен вътрешен продукт по паритет на купувателната способност — се крие структурна слабост, която Москва и нейните партньори често предпочитат да премълчават. БРИКС няма собствен устав. Няма постоянен секретариат, няма единен административен щаб и най-вече — няма задължителен правен механизъм, който да принуждава членките да изпълняват съвместно взетите решения.

Всичко се базира на пълен консенсус. Това звучи привлекателно на хартия като противоположност на диктата в НАТО или Г-7, но на практика прави организацията изключително тромава. Вътре в БРИКС съжителстват държави с противоположни геополитически вектори. Граничният спор между Индия и Китай в региона Ладакх периодично застрашава сигурността в Азия. Иран и Обединените арабски емирства поддържат сложни и често напрегнати отношения в Персийския залив.

Бразилия от своя страна продължава да поддържа търговски оборот за десетки милиарди долари както с Пекин, така и с Европейския съюз и САЩ. Външнополитическата доктрина на Итамарати (бразилското външно министерство) традиционно се базира на стратегическа autonomy и отказ от влизане в твърди блокове. Лула да Силва категорично отказва да позиционира БРИКС като "антизападен военен съюз". За Бразилия платформата е инструмент за реформиране на Международния валутен фонд и Организацията на обединените нации, а не бойно поле срещу Запада.

По коментари на латиноамериканския аналитик Олег Ясински, именно тази хлабава структура едновременно спасява БРИКС и го прави уязвим. Без твърди правила за членство, във всеки един момент във всяка една от страните-членки може да бъде инсталирано правителство, което да изиграе ролята на "троянски кон". Ако Вашингтон успее да пробие дори само една от ключовите държави, цялата система за вземане на решения с консенсус може да бъде блокирана за години наред.

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