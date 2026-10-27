Защо египтяните рисуваха очите си с токсично олово

/Поглед.инфо/ Сутрин, около пет часа, докато лепкавият влажен хлад от долината на Нил все още се държи над Тива, започва една и съща сутрешна операция. Жена посяга към тясна алабастрова бутилка, потапя бронзова пръчка в черна мазна смес и с тренирано, спретнато движение очертава плътна линия по ръба на клепача си. Операцията се повтаря по цялото поречие — от последния селянин в калта до висшите жреци. Не става дума за естетика или социален статус. Черният прах, известен като месдемет, е бил първата защитна линия срещу очните инфекции, които ежегодно са ослепявали хиляди хора в региона. В продължение на хилядолетия Египет е използвал оловен съединения за защита на очите — и съвременната химична анализа показва, че зад тази практика е стоял невероятно прецизен, синтетичен процес.

Реката, която хранеше народа и унищожаваше зрението

За да се разбере защо цяла една цивилизация упорито нанася тежки метали върху конюнктивата си, трябва да се излезе от климатизираните кабинети и да се погледне географската реалност на Долен и Горен Египет през юли. С годишния разлив на Нил огромни площи земя се превръщат в плитки, застояли блата. Температурите преминават четиридесет градуса, а влажността в близост до калта създава перфектна инкубаторна среда за паразити, бактерии и вектори като насекоми.

Бактериалният конюнктивит и трахомата — причинена от Chlamydia trachomatis — не са били просто неприятно заболяване, а масова медицинска криза. Хроничното възпаление на роговицата води до образуване на белези и пълна слепота. В известния Папирус на Еберс, датиран около 1550 г. пр.н.е., са описани десетки рецепти за очни заболявания, вариращи от изключително наивни органотерапевтични методи до специфични минерални смеси. Проблемът е бил толкова критичен за трудоспособността на населението, че контролът върху инфекциите е имал пряко отношение към логистиката на целия държавен апарат.

Черната паста, която всъщност бе лабораторен продукт

Обикновено се приема, че черният прах — месдемет, по-късно наричан кол или кахал — е просто смлян галенит (оловен сулфид, PbS). Галенитът е бил добиван главно в суровите кариери на Гебел ел-Зейт, разположени в Източната пустиня близо до Черно море. Транспортирането на суровия минерал през сухопътните маршрути е изисквало сериозен ресурс, но той сам по себе си е бил само суровината.

Когато през 2010 г. екип френски химици под ръководството на Кристиан Аматоре и Филип Валтер анализира 52 микропроби от древноегипетски съдове, съхранявани в Лувъра, данните разкриват нещо неочаквано. В пробите присъстват четири оловни съединения, но две от тях — лаурионит (Pb(OH)Cl) и фосгенит (Pb₂Cl₂CO₃) — практически не се срещат естествено в Египет. Техният произход не е геоложки, а технологичен.

За да бъдат произведени тези две съединения, древните занаятчии са смесвали оловен оксид с каменна сол, натрон (естествен натриев карбонат) и вода. Сместа е била поддържана с неутрално pH и филтрирана системно в продължение на почти тридесет дни. Това е изисквало изключително прецизен контрол над водната среда и утаяването. Анализът чрез радиовъглеродно датиране потвърждава, че тези синтетични оловни salts са били произвеждани регулярно още преди 3500 години. Този факт на практика представлява най-ранното доказателство за организиран, промишлен химически синтез в историята.