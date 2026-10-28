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Свят

Вота след октомври 2023: Нетаняху не успя да си осигури мнозинство от 61 депутати

/Поглед.инфо/ Парламентарните избори в Израел приключиха при изключително висока избирателна активност от близо 80%, но оставиха страната в пълна политическа блокада. Според първичните данни и екзит половете, блокът около Бенямин Нетаняху и опозиционният алианс се изравняват с по 50 мандата, далеч от необходимите 61 за самостоятелно правителство. Арабските партии вземат около 18 места, но остават изолирани от преговорите. Предстоят тежки задкулисни пазарения, които могат радикално да променят хода на военните действия в региона и геополитическия баланс.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 14070 прочитания
Вота след октомври 2023: Нетаняху не успя да си осигури мнозинство от 61 депутати
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По публикации на чуждестранни медии и анализи на израелския новинарски Канал 12. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на парализата: Никой няма 61 гласа

В 23:00 часа изборният ден в Израел приключи официално, след като Избирателната комисия категорично отказа искането на премиера Бенямин Нетаняху за удължаване на изборния процес с един час. Първоначалните данни сочат висока гражданска мобилизация — активността се движи в границите между 75% и 80%. В условията на продължаваща военна ескалация подобна цифра показва не просто висока политическа култура, а дълбока разделителна линия вътре в израелското общество.

Резултатите от изходните анкети (екзит пол) на телевизионния Канал 12 очертават класическа патова ситуация. Партията „Ликуд“ на Нетаняху заема първото място с 24 депутатски стола, следвана плътно от основната опозиционна формация „Яшар“, която получава 22 места. В коалиционен план обаче картинката е напълно блокирана:

  • Блокът на Нетаняху събира около 50 мандата.
  • Опозиционният блок варира между 50 и 53 мандата.
  • Арабските партии печелят общо 17 до 18 мандата.

Математиката за формиране на кабинета изисква точно 61 депутати в 120-местния Кнесет. Тъй като водещите еврейски партии отдавна са декларирали, че няма да влизат в коалиционни споразумения с арабските фракции (които първоначално бяха с премахнати административни пречки за участие), ключът към властта остава висящ. Израел навлиза в познатата си спирала от политическа търговия, където малките сионистки и ултраортодоксални групи ще изнудват големите играчи за всеки един глас.

Историческата спирала: От убийството на Рабин до днешната криза

За да се разбере тежестта на тези избори, трябва да се върне лентата назад до 4 ноември 1995 година. Убийството на министър-председателя Ицхак Рабин от десния екстремист Игал Амир на площад в Тел Авив не беше просто атентат срещу един човек. Това бе системно премахване на мирния процес, заложен в Споразуменията от Осло (1993 и 1995 г.). Тези договори предвиждаха постепенно изтегляне на израелските армейски части от Западния бряг и създаване на автономна палестинска администрация. В замяна Организацията за освобождение на Палестина (ООП) официално призна държавата Израел.

Идването на Бенямин Нетаняху на власт през 1996 г. бе директна последица от този шок. Самият Нетаняху през 2001 г. бе уловен от камери да заявява без заобикалки, че с действията си де факто е ликвидирал архитектурата от Осло. Всичко последвало — разширяването на заселванията, блокирането на палестинската държавност и насърчаването на вътрешнопалестинското разделение чрез подхранване на сухопътни изолирани зони — води началото си от този момент.

Днешният вот е пряк наследник на онази повратна точка. Той решава дали моделът на перманентна война ще продължи да функционира, или ще има опит за администриране на кризата с други средства.

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