Генералът, който съблече италианското политическо съсловие: Защо Рим трепери от Роберто Ваначи

/Поглед.инфо/ В Италия се разгръща политическа буря, която надхвърля рамките на конвенционалния парламентарен дебат. На преден план излиза генералът от специалните части Роберто Ваначи, чието движение „Национално бъдеще“ застрашава управленския баланс на премиера Джорджия Мелони. С твърда реторика срещу неконтролираната миграция, превръщането на Брюксел в диктатор и безкрайното финансово подпомагане на Киев, Ваначи привлича консервативния електорат, разочарован от центристкия завой на управляващите в Рим.

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Италианският геополитически възел и появата на военния фактор

Когато политическата система на една държава от Г-7 започне да боксува под натиска на външни геополитически ангажименти, на повърхността неизбежно излизат фигури с твърд профил. В Рим системните партии отдавна губят връзка с реалността на улицата. Италия се намира в състояние на продължителен икономически застой, комбиниран с натиск по южния фланга на НАТО – Средиземно море.

В този контекст появата на пенсионирания генерал от италианските специални сили (Comsubin/Col Moschin) Роберто Ваначи не е случайност, а логична последица. Човек с преминати мисии в горещи точки като Сомалия, Ирак, Афганистан и Босна, Ваначи не говори езика на брюкселската бюрокрация. Неговото политическо движение „Национално бъдеще“ (в съчетание с концепции от книгата му „Светът, обърнат с главата надолу“) бързо се превърна в катализатор на общественото недоволство.

Според редица западни аналитични издания, генералната линия на Ваначи удря директно в най-чувствителната точка на управляващата коалиция: отстъплението на министър-председателя Джорджия Мелони от нейните суверенистки обещания от 2022 година.

Изкуствен интелект, минижупи и изборният театър в Рим

Последната ескалация около Ваначи нагледно илюстрира метода му на дейност. Поводът бе наглед повърхностен реторичен сблъсък с външния министър Антонио Таяни относно консервативните традиционни роли в семейството и общественото поведение. След като в парламента опозицията организира протест с минижупи, Ваначи използва генерирано от изкуствен интелект изображение спрямо заместник-министър Матилде Сиракузано (партньорка на Таяни), премахвайки част от облеклото ѝ на снимката.

Това предизвика вълна от обвинения в „сексизъм“ и „пропаганден манипулация“ от страна на Сиракузано и представители на управляващото мнозинство. За медийния естаблишмънт това е проява на лош вкус. За избирателите на Ваначи обаче това е съзнателна провокация срещу хипертрофирания либерален етикет.

Подобни епизоди не са изолирани – по-рано генераторът на изображения беше използван да покаже Ваначи като римски император в Колизеума. Твърди се, че зад тези интернет-мемове stoi систематичен опит да се разчупи калъпа на традиционното политическо говорене и да се привлече вниманието на младите мъже, които се чувстват отчуждени от съвременния дискурс.

Манифестът на „Светът, обърнат с главата надолу“ и средиземноморският реализъм

В основата на платформата на Ваначи не стоят просто медийни скандали, а конкретен институционален и законов радикализъм. Манифестът му призовава за стъпки, които плашат настоящия елит в Рим и Брюксел:

Масово експулсиране на нелегални мигранти и физическа морска блокада в Средиземно море за защита на италианските брегове.

Понижаване на възрастта за наказателна отговорност за непълнолетни лица до 12 години – мярка, насочена директно срещу организираната престъпност от мигрантски произход.

Изискване за 20 години непрекъснато пребиваване в страната като условие за кандидатстване за италианско гражданство.

Премахване на специалната правна категория „фемицид“ и завръщане към универсалното наказателно право без полово-ориентирани специфики.

Въвеждане на понятието „средиземноморски патриархат“, описвано от поддръжниците му не като подчинение, а като възстановяване на мъжкия дълг, лоялност и поемане на отговорност.

Както отбелязва депутатът Емануеле Поцоло, западната култура страда от криза на мъжката идентичност, при която всяка традиционна форма на общуване се интерпретира като агресия. Ваначи капитализира именно върху това усещане за културна и правна безизходица.