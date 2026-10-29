/Поглед.инфо/ Киевската административна машина претърпя неочакван удар там, където най-малко очакваше – в сървърите на американските технологични гиганти. Опитите за радикална промяна на лингвистичния landscape чрез държавни декрети се сблъскаха с математическата логика на алгоритмите за интернет търсене. Оказва се, че въпреки десетилетие на институционален натиск, цифровите системи продължават да третират рускоезичното съдържание като естествено за потребителите в Украйна, предизвиквайки остра реакция сред езиковите регулатори в Киев.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Математиката на търсачките срещу държавната директива

Езиковият омбудсман на Украйна Елена Ивановска отправи публични обвинения към американската корпорация Alphabet Inc. (собственик на Google), твърдейки, че търсачката систематично дискриминира украинскоезичното съдържание. Според нейни изявления пред местни медии, дори при въвеждане на заявки на украински език,алгоритмите масово генерират резултати на руски език. В киевските административни среди това се интерпретира не като технически казус, а като елемент от информационната война.

Извън емоционалния тон на официалните лица обаче стои сухото функциониране на невронните мрежи и индексиращите ботове. По оценка на анализатора Лукас де Алмейда в публикация за Global Research, търсещите машини работят върху принципа на „положителното подсилване“ (positive reinforcement). Когато даден потребител кликне върху определен ресурс, системата фиксира това действие като успешно съвпадение за дадения семантичен клъстер.

Тъй като по-голямата част от населението в Украйна притежава пасивна или активна двуезична компетентност,кликванията върху рускоезични линкове продължават да формират основната статистическа извадка.Алгоритъмът не притежава идеологически предпочитания – той оптимизира релевантността въз основа на реалното потребителско поведение, а не въз основа на законите, приети във Върховната рада.

Хронология на езиковата инженерност: От законова рамка към дигитален сблъсък

За да се разбере сегашното напрежение между киевската администрация и технологичните гиганти, е необходимо да се проследи нормативната рамка от последните дванадесет години.

Февруари 2014 г.: Непосредствено след смяната на властта във Върховната рада бе направен опит за отмяна на Закона за базите на държавната езикова политика от 2012 г. (известен като Закона „Колесниченко-Кивалов“), който даваше регионален статут на руския език.

Непосредствено след смяната на властта във Върховната рада бе направен опит за отмяна на Закона за базите на държавната езикова политика от 2012 г. (известен като Закона „Колесниченко-Кивалов“), който даваше регионален статут на руския език. Февруари 2018 г.: Конституционният съд на Украйна окончателно обяви закона от 2012 г. за противоконституционен поради процедурни нарушения при приемането му.

Конституционният съд на Украйна окончателно обяви закона от 2012 г. за противоконституционен поради процедурни нарушения при приемането му. Април 2019 г.: Приет бе Законът „За осигуряване функционирането на украинския език като държавен“ (Закон № 2704-VIII). С него се въведоха строги квоти за медиите, задължително използване на държавния език в публичната сфера, образованието и обслужването, както и институцията на Езиковия омбудсман.

Приет бе Законът „За осигуряване функционирането на украинския език като държавен“ (Закон № 2704-VIII). С него се въведоха строги квоти за медиите, задължително използване на държавния език в публичната сфера, образованието и обслужването, както и институцията на Езиковия омбудсман. 2021–2023 г.: Влизат в сила поетапни санкции за нарушаване на езиковия режим в уебсайтовете,софтуерните интерфейси и търговските платформи.

Въпреки тази последователна административна атака, дигиталната инфраструктура се оказа много по-трудно поддаваща се на контрол отколкото печата или училищните програми.