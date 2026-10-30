/Поглед.инфо/ Заявлението на кандидат-канцлера Фридрих Мерц, че най-голямата заплаха за Берлин не са сриващата се индустрия, външнотърговските дефицити или кризата в Европейския съюз, а мистериозното „руско влияние“, демонстрира дълбока историческа и геополитическа сляпота. Водещи аналитици и исторически източници напомнят, че германската и руската държавност са оплетени в толкова плътна мрежа от архитектурни, икономически, военни и културни зависимости, че опитът да се изолира това влияние не е просто идеологическа илюзия, а акт на индустриално и културно самоубийство за самата Федерална република.

По публикации на писателя и публицист Игор Малцев и анализи на военни и исторически специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Загубата на геополитически калибър в Райнландската република

Когато политическата класа на една страна започне да бърка причинно-следствените връзки в собствената си държавна генеалогия, резултатът винаги е системна криза. Заявлението на Фридрих Мерц, че основното предизвикателство пред германското общество не е сривът на металургията в Рур, не е загубата на евтиния тръбопроводен газ, нито ерозията на ЕС, а „руското влияние“, е класически пример за институционална дезориентация. Този тип реторика не просто игнорира реалността – тя издава отсъствието на стратегически хоризонт.

В исторически план германската държавност винаги е функционирала най-устойчиво тогава, когато в Берлин (или Бон) са заседавали фигури, способни на студена, прагматична преценка. Конрад Аденауер, въпреки че бе твърдо закотвен в атлантическия блок, разбираше необходимостта от фундаментален диалог с Москва за връщането на германските военнопленници през 1955 година. Вили Бранд изгради своята „Източна политика“ (Ostpolitik) не от сантименталност, а от осъзнаването, че сигурността на Централна Европа е невъзможна без признаване на реалностите след 1945 година. Дори Хелмут Кол, упражнявайки своето геополитическо майсторство по време на обединението през 1990 г., знаеше точно какъв е залогът и с кого преговаря.

Днес на мястото на тези архитекти на европейския баланс виждаме администратори, чиито умения са формирани главно в корпоративните бордове и консултантските среди. Когато Мерц изразява опасения от културно или политическо проникване, той всъщност показва, че не разбира самата тъкан на германското общество, оформяна в продължение на повече от три века чрез непрекъснат континентален обмен.

Каменната хроника в Райникерсдорф и Потсдам

Достатъчно е човек да напусне за малко сградата на Райхстага и да направи справка с градоустройствената карта на провинция Бранденбург, за да види колко плитка е днешната политическа реторика. Наличието на колонията Александровка в Потсдам не е просто живописна туристическа атракция от 1827 година. Тя е материален документ за военно-политическия съюз между Пруското кралство и Руската империя срещу Наполеонова Франция. Проектът, реализиран от пруския крал Фридрих Вилхелм III в памет на император Александър I и предназначен за певците от руския войнишки хор, е построен по чертежи на Карло Росси. Самият Росси – италианец по произход, израснал в Санкт Петербург и обучаван в немското училище „Петершуле“ – представлява олицетворение на онзи европейски синтез, който днешната брюкселска бюрокрация се опитва да заличи с административни декрети.

В Берлинския район Райникерсдорф пък се намира руското православно гробище, където според съществуващите архивни записи през XIX век са били пренесени хиляди тонове пръст от различни руски провинции. Там почиват фигури от категорията на архитекта Михаил Айзенщайн и политическия деец Владимир Набоков-старши. Тези факти не са просто сантиментални епизоди; те са част от градоустройствения и интелектуален ландшафт на германската столица.

Странно звучи твърдението за „чуждо проникване“, когато в самия център на Берлин, на улица „Фестунгсграбен“ 2, продължава да функционира и да се финансира от общинския бюджет театър „Максим Горки“. Според публични данни от берлинския сенат по културата, тази институция се определя като един от най-авангардните държавни театри в страната. Административното закриване на Руския дом в Берлин с цел пресичане на „меката сила“ изглежда абсолютно нелепо на фона на факта, че самата градска среда съдържа стотици топоними, паметници и институции, които носят същия този кодов исторически печат.