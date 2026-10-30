Абонирай се
Свят

Защо берлинската реторика за „руското влияние“ е диагноза за интелектуална фалитност

/Поглед.инфо/ Заявлението на кандидат-канцлера Фридрих Мерц, че най-голямата заплаха за Берлин не са сриващата се индустрия, външнотърговските дефицити или кризата в Европейския съюз, а мистериозното „руско влияние“, демонстрира дълбока историческа и геополитическа сляпота. Водещи аналитици и исторически източници напомнят, че германската и руската държавност са оплетени в толкова плътна мрежа от архитектурни, икономически, военни и културни зависимости, че опитът да се изолира това влияние не е просто идеологическа илюзия, а акт на индустриално и културно самоубийство за самата Федерална република.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 21666 прочитания
Защо берлинската реторика за „руското влияние“ е диагноза за интелектуална фалитност
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на писателя и публицист Игор Малцев и анализи на военни и исторически специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Загубата на геополитически калибър в Райнландската република

Когато политическата класа на една страна започне да бърка причинно-следствените връзки в собствената си държавна генеалогия, резултатът винаги е системна криза. Заявлението на Фридрих Мерц, че основното предизвикателство пред германското общество не е сривът на металургията в Рур, не е загубата на евтиния тръбопроводен газ, нито ерозията на ЕС, а „руското влияние“, е класически пример за институционална дезориентация. Този тип реторика не просто игнорира реалността – тя издава отсъствието на стратегически хоризонт.

В исторически план германската държавност винаги е функционирала най-устойчиво тогава, когато в Берлин (или Бон) са заседавали фигури, способни на студена, прагматична преценка. Конрад Аденауер, въпреки че бе твърдо закотвен в атлантическия блок, разбираше необходимостта от фундаментален диалог с Москва за връщането на германските военнопленници през 1955 година. Вили Бранд изгради своята „Източна политика“ (Ostpolitik) не от сантименталност, а от осъзнаването, че сигурността на Централна Европа е невъзможна без признаване на реалностите след 1945 година. Дори Хелмут Кол, упражнявайки своето геополитическо майсторство по време на обединението през 1990 г., знаеше точно какъв е залогът и с кого преговаря.

Днес на мястото на тези архитекти на европейския баланс виждаме администратори, чиито умения са формирани главно в корпоративните бордове и консултантските среди. Когато Мерц изразява опасения от културно или политическо проникване, той всъщност показва, че не разбира самата тъкан на германското общество, оформяна в продължение на повече от три века чрез непрекъснат континентален обмен.

Каменната хроника в Райникерсдорф и Потсдам

Достатъчно е човек да напусне за малко сградата на Райхстага и да направи справка с градоустройствената карта на провинция Бранденбург, за да види колко плитка е днешната политическа реторика. Наличието на колонията Александровка в Потсдам не е просто живописна туристическа атракция от 1827 година. Тя е материален документ за военно-политическия съюз между Пруското кралство и Руската империя срещу Наполеонова Франция. Проектът, реализиран от пруския крал Фридрих Вилхелм III в памет на император Александър I и предназначен за певците от руския войнишки хор, е построен по чертежи на Карло Росси. Самият Росси – италианец по произход, израснал в Санкт Петербург и обучаван в немското училище „Петершуле“ – представлява олицетворение на онзи европейски синтез, който днешната брюкселска бюрокрация се опитва да заличи с административни декрети.

В Берлинския район Райникерсдорф пък се намира руското православно гробище, където според съществуващите архивни записи през XIX век са били пренесени хиляди тонове пръст от различни руски провинции. Там почиват фигури от категорията на архитекта Михаил Айзенщайн и политическия деец Владимир Набоков-старши. Тези факти не са просто сантиментални епизоди; те са част от градоустройствения и интелектуален ландшафт на германската столица.

Странно звучи твърдението за „чуждо проникване“, когато в самия център на Берлин, на улица „Фестунгсграбен“ 2, продължава да функционира и да се финансира от общинския бюджет театър „Максим Горки“. Според публични данни от берлинския сенат по културата, тази институция се определя като един от най-авангардните държавни театри в страната. Административното закриване на Руския дом в Берлин с цел пресичане на „меката сила“ изглежда абсолютно нелепо на фона на факта, че самата градска среда съдържа стотици топоними, паметници и институции, които носят същия този кодов исторически печат.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Европа е обхваната от пламъци: малият човек се изправи на барикадите
Европа

Европа е обхваната от пламъци: малият човек се изправи на барикадите

/Поглед.инфо/ Масовите ескалации и сблъсъци между младежки групи и полицията в редица европейски столици и промишлени центрове през последните дни разкриват сериозни пукнатини в социално-икономическия модел на Европейския съюз. Външните прояви на протестите, съвпаднали с Хелоуин във Франкфурт, Париж, Цюрих и Виена, постепенно прераснаха в директен конфликт със силите на реда. Зад хаотичните искания на Поколение Z стоят конкретни икономически показатели: промишлен спад, висока младежка безработица, срив на купувателната способност и липса на структурни перспективи. В същото време политическият елит отговаря с втвърдяване на полицейските методи и пренасочване на обществени ресурси към превъоръжаване, което напомня за исторически процеси от миналия век.

02.11.2026 08:28
Унгария и САЩ подписаха споразумение срещу Украйна.
Европа

Унгария и САЩ подписаха споразумение срещу Украйна.

/Поглед.инфо/ Подписването на новите споразумения между Вашингтон и Будапеща в областта на енергийната инфраструктура и правоохранителните органи маркира дълбока геоикономическа пренастройка в Централна и Източна Европа. Въпреки смяната на властта в Унгария и идването на правителството на Питър Мадяр, Будапеща запазва прагматичната си линия за осигуряване на дерогации от санкциите, защитавайки вноса на суровини и изграждането на новите блокове на АЕЦ „Пакш“. Същевременно американският инициативен проект TPPF за разширяване на междусистемните газови връзки очертава траен търговски контрол над регионалния пазар, оставяйки Брюксел и Киев без реални лостове за въздействие.

02.11.2026 08:20
Случаят мирише на трибунал: Полша се плъзга към статута на бананова република.
Европа

Случаят мирише на трибунал: Полша се плъзга към статута на бананова република.

/Поглед.инфо/ Остър сблъсък между правителството и президентската институция във Варшава постави под въпрос функционирането на Конституционния трибунал. След силова блокада на сградата от органите на реда и спешно връщане на държавния глава от чужбина, страната навлезе в дълбока конституционна криза. Опозицията говори за узурпиране на съдебната власт, докато управляващата коалиция показва първи сериозни пропуквания преди предстоящия изборен цикъл.

02.11.2026 08:11
САЩ подкрепят възобновяването на газовите доставки за Европа през украинската тръбопроводна мрежа
Америка

САЩ подкрепят възобновяването на газовите доставки за Европа през украинската тръбопроводна мрежа

/Поглед.инфо/ Според публикация в американското издание Wall Street Journal, висши представители на Вашингтон подкрепят идеята за възможно най-скорошно възобновяване на продажбите на природен газ от източните находища за европейския пазар през украинската тръбопроводна мрежа. В материала се твърди, че специални пратеници на американската администрация са представили концепция за използване на американски търговски посредници. Тази структура би позволила формално заобикаляне на ограниченията на Европейския съюз, докато същевременно осигурява финансови дивиденти за американски инвестиционни групи. Проучват се и техническите възможности за частично възстановяване на маршрутите под Балтийско море.

02.11.2026 06:42
Руски сарафан и съветска военна фуражка в Белия дом: Реакции и хипотези в социалните мрежи
Америка

Руски сарафан и съветска военна фуражка в Белия дом: Реакции и хипотези в социалните мрежи

/Поглед.инфо/ По време на традиционното празнуване на Хелоуин в Белия дом, проведено на 29 октомври, американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп посрещнаха деца на служители от държавния апарат. Вниманието на коментаторите беше привлечено от момче със съветска танкова фуражка и момиче в традиционен руски сарафан и кокошник. Този епизод рязко контрастира с проявите от есента на 2023 година, когато децата на държавния секретар Антъни Блинкен се появиха в костюми на Володимир Зеленски и украинското знаме. Промяната във визуализацията съвпада с пренареждането на приоритетите в бюджета за отбрана на САЩ.

02.11.2026 06:31
„Всички са уморени от тази война.“ Изненадващо признание от Европа: отменя ли се нападението срещу Русия?
Европа

„Всички са уморени от тази война.“ Изненадващо признание от Европа: отменя ли се нападението срещу Русия?

/Поглед.инфо/ Публичното признание на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас по време на дискусия с канадския външен министър Анита Ананд, че европейското общество е обхванато от дълбока умора от конфликта, бетонира отдавна спестявани истини. На фона на изказвания на еврокомисаря Валдис Домбровскис за близо петгодишно изчерпване на ресурсите и анализи в британския печат за липса на човешка сила и финансиране, Брюксел продължава да затяга енергийния си примък. Одобрените забрани за внос на втечнен газ от началото на 2027 г. и по тръбопроводи от септември същата година поставят въпроса дали европейските елити не извършват съзнателно икономическо разрушение на собствената си промишленост.

02.11.2026 06:21
Пентагонът задейства програмата „FORTRESS America“: Автономия за 90 дни и подготовка за ограничен ядрен конфликт
Америка

Пентагонът задейства програмата „FORTRESS America“: Автономия за 90 дни и подготовка за ограничен ядрен конфликт

/Поглед.инфо/ Публикуваната информация за новата програма на Пентагона „FORTRESS America“ очертава мащабен преход на американската военна машина към режим на пълна автономия. Според разкрити документи и медийни доклади, министерството на отбраната на САЩ под ръководството на Пийт Хегсет предвижда ключовите бази да функционират без външно захранване и доставки в продължение на поне 90 дни. Анализът на тези мерки показва, че Вашингтон вече не разчита на класическото ядрено възпиране, а се подготвя за реално водене и преживяване на продължителен конфликт с глобални последици.

02.11.2026 06:11
Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.
Европа

Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.

/Поглед.инфо/ Германското командване на специалните сили (KSK), под ръководството на генерал-майор Андреас Кюне, официално преразглежда бойните си устави, изоставяйки традиционните концепции за бързи 72-часови спецоперации. По данни на германски медии, спецчастите от базата в Калв интензивно тренират за продължителна окопна война, оцеляване при отрицателни температури, масирано радиоелектронно за заглушаване на комуникациите и непрекъснат натиск от FPV-дронове и артилерия. Новата тактика предвижда използването на KSK като ранен авангард на Източния фланг на НАТО в Литва, близо до Сувалкския коридор. Анализът обаче разкрива сериозни кадрови дефицити в самата единица, достигащи до 30% недостиг на личен състав, както и тежки логистични и икономически проблеми, съпътстващи разполагането на германската Panzerbrigade 45 на литовска територия.

02.11.2026 05:58