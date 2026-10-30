8000 ареста и 1 милиард евро щети: Административният отговор на Елисейския дворец срещу есенния бунт

/Поглед.инфо/ Френските държавни институции преминават към извънреден режим на управление след масовите вълнения от октомври, които нанесоха щети за над един милиард евро. Сенатът гласува драстични законодателни промени, включващи финансова колективна отговорност за присъстващите на протести и засилен мониторинг над дигиталните комуникации. Влошаващите се икономически показатели и пренасочването на бюджетни ресурси към превъоръжаване поставят под въпрос способността на полицията да поддържа реда без драконовски репресии.

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Законодателният чук на Сената: Юридическа прецедентност за имуществена отговорност

Париж вече не разчита на стандартните полицейски кордони. На 28 октомври френският Сенат гласува нормативни текстове, които де факто премахват необходимостта от доказана индивидуална вина при нанасяне на материални щети по време на публични прояви. Според наличната информация, новият правен механизъм предвижда финансова отговорност за всеки гражданин, заварен от органите на реда в определен периметър след издадено разпореждане за разгонване.

Това е радиращ пробив във френската правна доктрина, която от приемането на Наполеоновия кодекс базира наказателната отговорност върху личната Corpore alieno. Доколко подобна мярка издържа пред Конституционния съвет (Conseil constitutionnel)? Юристи изразяват сериозни съмнения, но политическото бързане на Елисейския дворец е индикатор за паника.

В допълнение, одобрените регулации дават правомощия на специализираните служби за прихващане, анализ и блокиране на профили в социалните мрежи без предварително съдебно ордерно разрешение в условия на „заплаха за обществения ред“. Вече има съобщения за задържани администратори на локални групи в Telegram и инфлуенсъри в Лион, Марсилия и Нант. Държавата търси превантивно рязане на комуникационните канали — подход, който доскоро френската дипломация официално брандираше като тоталитарен, когато бе прилаган от други държави.

Аритметиката на уличния сблъсък: 8000 ареста и празни бюра в прокуратурата

Официалните данни на френското Министерство на вътрешните работи сочат над 8000 ареста от началото на октомври до средата на месеца, а броят на участниците в ключовите демонстрации варира между 400 000 (по изчисления на полицията) и 800 000 (според организаторите от синдикатите CGT и FO). Тези цифри обаче крият оперативен колапс. Френските арести (gardes à vue) са препълнени, а процесуалният срок от 24 до 48 часа за повдигане на обвинение принуждава районните прокурори да освобождават стотици detained лица без следствени действия.

Щетите за търговския сектор, надхвърлящи по първоначални оценки на застрахователните федерации (France Assureurs) сумата от 1 милиард евро, не са просто разбити витрини на маркови магазини по Булевард "Осман". Те са директен удар върху застрахователния капацитет на държавата. Малкият и среден бизнес във Франция вече плаща с 18% по-високи застрахователни премии спрямо 2022 г. За много търговци това означава директен фалит преди коледния търговски сезон.

Военен бюджет срещу вътрешна сигурност: Ресурсната ножица се разтваря

Защо френската полиция се огъва? Отговорът не е само психологически, той е строго финансов. Президентът Еманюел Макрон прекарва последните две години в агресивно налагане на концепцията за "воюваща икономика" (économie de guerre). Военният бюджет на Франция за периода 2024–2030 г. (Loi de Programmation Militaire) бе увеличена до астрономическите 413 милиарда евро.

Тези средства отиват директно за модернизация на ядрения триад, за нови самолетоносачи и пренасочване на артилерийското производство (като гаубиците CAESAR) за нуждите на външни конфликти и превъоръжаване.

Цената за тази амбиция се плаща от националната полиция (Police Nationale) и жандармерията (Gendarmerie Nationale). Оперативният състав страда от системна преумора, липса на съвременни средства за контролиране на тълпи и съкратени бюджети за извънреден труд. Когато изкараш 30 000 полицаи на улицата за четири последователни уикенда, държавата изчерпва личния си състав. Резерви няма.