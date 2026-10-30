/Поглед.инфо/ Загубата на премиум пазарите в Западна Европа принуждава руския енергиен сектор да търси нестандартни инфраструктурни решения в развиващите се региони. Предложението за изграждане на мащабен газов хъб в Африка чрез гравитационни платформи на „Новатек“ разкрива амбиция за трайно стъпване на нов континент. Анализът на проекта обаче показва сериозни финансови, логистични и институционални предизвикателства, които поставят под въпрос бързата му реализация и икономическа възвращаемост.

По публикации на РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прекрояването на газовите маршрути и европейската стена

Административните решения на Европейския съюз за постепенно пълно изоставяне на руските фосилни горива поставиха пределни срокове, които изискват преструктуриране на целия износ на енергоресурси от Руската федерация. С наближаването на 1 януари 2027 г., когато се очаква да влязат в сила строги ограничения за вноса на втечнен природен газ (LNG) в държавите от ЕС, компании като „Новатек“ са изправени пред необходимостта да пренасочат десетки милиони тона гориво. Основният обем от проекта „Ямал LNG“ – възлизащ на близо 20 милиона тона годишно – исторически беше ориентиран към европейските терминали поради по-кратките транспортни плещи и изградената приемна инфраструктура.

Пренасочването на тези товари към Азия е логистично възможно, но е свързано с повишени разходи за навло, особено при преминаване през геополитически нестабилни зони като Ормузкия проток или през Северния морски път, който изисква специализирани танкери от ледови клас Arc7. При тези условия африканският континент се появява в разчетите като потенциална алтернатива, макар и с коренно различна пазарна специфика.

Гравитационната технология: Инженерно решение с геополитически риск

Основен елемент в предложената концепция е използването на стоманобетонни основания от гравитационен тип (GBS) – технология, вече приложена от „Новатек“ в центъра за строителство на крупнотонажни морски съоръжения в Белокаменка за проекта „Arctic LNG 2“. Според разпространената информация, за африканския бряг се предвижда конструкционен блок с размери 190 на 70 метра. Това съоръжение трябва да съчетава функциите на терминал за съхранение, регазификационна инсталация и газотурбинна електроцентрала с мощност до 1 гигават.

Позиционирането на подобна платформа на дълбочина до 13 метра фундаментално я различава от масово използваните плаващи съдове за съхранение и регазификация (FSRU). Докато FSRU са мобилни асети, отдадени под наем, които могат бързо да бъдат преместени при промяна в пазарната конюнктура или неизпълнение на договора, гравитационната платформа представлява капитална инвестиция, неподвижно фиксирана към морското дъно.

Монтирането на подобно съоръжение изисква гаранции за дългосрочно изкупуване на енергията. Въпросът обаче е доколко купувачи с нисък кредитен рейтинг могат да предоставят банкови гаранции, които да удовлетворят инвеститорите.

Финансовият възел: В каква валута се строи инфраструктура?

Основният препъникамък пред реализацията на проекта не е от инженерно, а от финансово естество. Изграждането на терминала и придружаващата го наземна тръбопроводна мрежа изисква капитал, възлизащ на милиарди долари. Според изявления на представители на бранша, като един от потенциалните източници на кредитиране се споменава Световната банка.

Трябва обаче да се отчете реалната структура на управление на тази международна финансова институция. В Световната банка САЩ притежават най-големия дял от гласовете (над 15%) и фактически упражняват право на вето върху ключови решения. В условията на действащи американски санкции срещу руския LNG сектор – и конкретно спрямо нови проекти на „Новатек“ – вероятността за одобрение на финансиране за подобен обект от Световната банка клони към нула.

Алтернативата, посочвана от аналитици, е емитирането на кредитни линии през Новата банка за развитие (създадена от държавите от БРИКС) или през китайски държавни банки. Тук обаче възниква проблемът с валутния риск. Търговията в местни африкански валути крие висока инфлационна опасност и трудности при конвертирането, докато разплащанията в юани или рубли изискват изграждане на изцяло нови кореспондентски отношения между финансовите системи.