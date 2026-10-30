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Партийната дисциплина като основен акцент на 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП

/Поглед.инфо/ От 26-и до 29-и октомври в китайската столица Пекин се проведе Петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската Комунистическа партия. Заседанието бе ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП - Си Дзинпин.

Д-р Таня Глухчева 4131 прочитания
Партийната дисциплина като основен акцент на 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП
Източник: 38picres.cgtn.com
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По принцип дневният ред на събитие от толкова важно значение в политическия живот на страната, включва важни въпроси, свързани с предизвикателствата пред партийното управление в един непрекъснато променящ се свят; изнасят се доклади на Политбюро пред Централния комитет, а също така се прави анализ на икономическата ситуация и до каква степен военните конфликти по света й се отразяват. Очертават се задачите, които трябва да бъдат изпълнени в близко бъдеще и се дават определени насоки за още по-голям напредък в развитието на страната, следвайки вече зададения курс на социализъм с китайски характеристики. А, както знаем, той винаги поставя народа и нуждите му на първо място. Образование, здравеопазване, повишаване на стандарта на живот, са основите, върху които стъпва ККП за изграждането на една силна държава.

Но този път беше малко по-различно. Въпреки че започна, както обикновено с доклада на Генералния секретар Си Дзинпин за работата на Политбюро на Централния комитет през последната година и представи обяснения по „Решение на ЦК на ККП относно важни въпроси, свързани с последователното и всеобхватно засилване за управлението на партията (проект за обсъждане)“, направи впечатление, че докато предишните пленуми се фокусираха върху икономически реформи или въпроси, свързани със социалното развитие, на срещата тази седмица основен акцент бе партийната дисциплина. Откакто пое управлението през 2012 г., Си Дзинпин превърна борбата с корупцията в централен стълб на своето управление, определяйки я като "най-голямата заплаха" за партията. 33 членове бяха изключени.

Не бива да ни изненадва подобно решение. Държавният глава неведнъж е казвал, че политиците са огледалото, в което се вижда обществото и същевременно задават еталона на поведение с постъпките си. Какъв пример биха дали, ако са корумпирани и им се прощава? Тогава хората ще си помислят, че законите не са за всички, а всеки потенциален престъпник ще си мисли, че ще му се размине. Си Дзинпин показва, че това не е така и с постъпката си дава явен знак, че корупцията няма да бъде толерирана нито на най-високите етажи на властта, нито сред обикновените граждани.

Още на 27 октомври Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина (Държавната комисия за надзор на КНР) публикува обобщени данни за случаите на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП, разкрити в цялата страна през септември 2026 г. През този месец в Китай бяха разкрити общо 32 940 случая на нарушения по разпоредбите, като 40 122 души бяха подложени на критика и наказания, а 28 461 души са получили дисциплинарни и административни наказания. Това е 157-ият пореден месец, в който се публикуват данни от месечния доклад. Видовете разкрити нарушения са съсредоточени предимно в области като неизпълнение на служебните задължения, възпрепятстване на икономическото и социалното развитие, липса на грижа за околната среда и спъване на висококачественото развитие.

Президентът Си Дзинпин показва реални данни на китайския народ, дава пример как един държавен глава трябва да се държи, да бъде коректен, да не заблуждава, а винаги да подхожда с истината, за да може населението да му има доверие. Социализмът с китайски характеристики е идеология, която тепърва ще се развива и усъвършенства, а това ще бъде възможно единствено чрез партийна дисциплина и мотивирани за работа политици.

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