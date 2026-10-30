ЦК на ККП проведе консултативен семинар с представителите извън партията

/Поглед.инфо/ На 21 август Централният комитет на Китайската комунистическа партия проведе семинар с представители на непартийните среди, на който изслуша мненията и предложенията на демократичните партии, Общокитайската федерация на промишлеността и търговията и безпартийни обществени дейци.

Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин председателства семинара и произнесе реч, в която подчерта, че за доброто управление и развитие на държавата е необходимо преди всичко да бъдат укрепени управлението и развитието на партията. По думите му ККП е ключът към развитието на страната, а цялостното и строго управление на партията е основна гаранция за изпълнението на нейните задачи.

Си Дзинпин посочи, че усъвършенстването на цялостното и строго управление на партията трябва да бъде насочено към решаването на най-важните вътрешнопартийни проблеми. Той отбеляза, че колкото по-дълго партията е на власт, колкото по-дълго страната се радва на мир и колкото по-сложна става средата, толкова по-важно е да се засилят бдителността към потенциалните рискове и готовността за непредвидени предизвикателства.

„Трябва да усъвършенстваме цялостното и строго управление на партията, за да гарантираме, че Китайската комунистическа партия винаги ще остане силното ръководно ядро на каузата на социализма с китайска специфика“, заяви Си Дзинпин.