Китайската инициатива „Сини заливи“ е обявена за „Световен флагман на възстановяването“ от ООН

/Поглед.инфо/ Дълбока институционална криза разтърси Полша, след като силите на реда влязоха в помещенията на Конституционния трибунал във Варшава, а на официалния уебсайт на институцията бе публикувано съобщение за спиране на правомощията на нейния председател Богдан Швенчковски и заместника му Бартломей Сохански. Ескалацията принуди президента Карол Навроцки спешно да прекъсне официалната си визита в Сенегал и да се завърне в столицата. На този фон полският посланик в Китай Якуб Кумох обяви своята оставка. Докато премиерът Доналд Туск определя случващото се като болезнено възстановяване на върховенството на закона, лидерът на ПиС Ярослав Качински заяви, че страната е свидетел на продължаващ държавен преврат.

31.10.2026 07:10