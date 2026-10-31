Яков Кедми: Европа още живее в колониалния XIX век! Русия ще я събуди жестоко!

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=aoHO7gSRA1U&t=1s
#ЯковКедми #Путин #Русия #Европа #Война2030 #Тръмп #Китай #Африка #Нетаняху #ПогледИнфо
/Поглед.инфо/ Европа се готви за война с Русия, но разбира ли какво я очаква? Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса за предупреждението на Путин: Русия е готова, но победители няма да има! Защо европейските елити продължават да мислят като колонизатори? Защо чакат нов Горбачов? Как Китай печели Африка, докато Европа харчи милиарди за Украйна? Обсъждаме и политическата битка за Израел, бъдещето на Нетаняху и възможностите на Тръмп да определя съдбата на Близкия изток и украинския конфликт. Разговор за опасните илюзии на Запада и новото разпределение на световната сила.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=aoHO7gSRA1U&t=1s
#ЯковКедми #Путин #Русия #Европа #Война2030 #Тръмп #Китай #Африка #Нетаняху #ПогледИнфо
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