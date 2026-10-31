Европейският съюз и Канада обявиха създаването на алианс

/Поглед.инфо/ Брюксел и Отава декларираха намерение за изграждане на общо пространство за икономическа сигурност, опитвайки се да компенсират засилващата се фрагментация на световния пазар. Докато премиерът Марк Карни лансира идеята за „асоциирано членство“ на Канада в Европейския съюз, водещи европейски държави като Германия и Франция упражняват натиск срещу подобна институционална форма. Доколко новото дигитално споразумение променя реалните търговски токове и какви са геополитическите рискове в Арктика?

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ОТАВА ВРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ КАЗАН: ИЛЮЗИЯТА ЗА „АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО“

Декларациите за „общо пространство на икономическа сигурност“ между Европейския съюз и Канада изглеждат като поредния документ, предназначен да попълни архивите на Брюксел. Твърди се, че канадският министър-председател Марк Карни е лансирал концепцията за асоциирано членство — правна форма, която на практика не съществува в Договора за Европейския съюз (ДЕС). В член 49 от ДЕС е разписана процедура за присъединяване само на европейски държави. Всяко разширяване на рамката изисква единодушна ratificatio и промяна на базисните договори — процес, който в момента е практически блокиран от вътрешни противопоставяния.

Според източници, цитирани от агенция Ройтерс, берлинската канцелария и парижкият Елисейски дворец, подкрепени от Рим и Брюксел, са изразили твърдо несъгласие с опита да се създаде прецедент за страна извън европейския континент. Иронията тук е видима — Берлин и Париж се борят за запазване на институционалния си контрол над вътрешния пазар от 450 милиона потребители, докато икономиките им страдат от деиндустриализация и високи енергийни разходи.

ДИГИТАЛНИЯТ ПРОТОКОЛ И ТЪРГОВСКАТА РЕАЛНОСТ ПРИ СИЛАТА НА CETA

Зад политическите фрази за „мултилатерализъм“ се крие конкретен икономически факт — финализирането на преговорите по Споразумението за дигитална търговия. Това споразумение надгражда Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA), което бе временно въведено в сила през септември 2017 г.

Общият търговски оборот между ЕС и Канада представлява едва около 9% от канадския външнотърговски поток.

Над 70% от канадския износ продължава да бъде насочен към пазара на САЩ (по данни на канадската статистическа служба).

Пълното ратифициране на CETA все още се спъва в националните парламенти на държави като Франция, където Сенатът гласува против документа поради притеснения за селското стопанство.

Новият дигитален протокол цели уеднаквяване на правилата за пренос на данни, киберсигурност и електронни подписи. Въпросът обаче е в стандартите — ЕС настоява за прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Акта за изкуствения интелект (AI Act), докато канадският технологичен сектор е дълбоко интегриран в северноамериканската система. Няма публично потвърждение как точно ще бъдат изгладени разхожденията относно трансграничните потоци на лични данни.