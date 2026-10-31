Европейският съюз и Канада обявиха създаването на алианс

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ОТАВА ВРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ КАЗАН: ИЛЮЗИЯТА ЗА „АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО“
Декларациите за „общо пространство на икономическа сигурност“ между Европейския съюз и Канада изглеждат като поредния документ, предназначен да попълни архивите на Брюксел. Твърди се, че канадският министър-председател Марк Карни е лансирал концепцията за асоциирано членство — правна форма, която на практика не съществува в Договора за Европейския съюз (ДЕС). В член 49 от ДЕС е разписана процедура за присъединяване само на европейски държави. Всяко разширяване на рамката изисква единодушна ratificatio и промяна на базисните договори — процес, който в момента е практически блокиран от вътрешни противопоставяния.
Според източници, цитирани от агенция Ройтерс, берлинската канцелария и парижкият Елисейски дворец, подкрепени от Рим и Брюксел, са изразили твърдо несъгласие с опита да се създаде прецедент за страна извън европейския континент. Иронията тук е видима — Берлин и Париж се борят за запазване на институционалния си контрол над вътрешния пазар от 450 милиона потребители, докато икономиките им страдат от деиндустриализация и високи енергийни разходи.
ДИГИТАЛНИЯТ ПРОТОКОЛ И ТЪРГОВСКАТА РЕАЛНОСТ ПРИ СИЛАТА НА CETA
Зад политическите фрази за „мултилатерализъм“ се крие конкретен икономически факт — финализирането на преговорите по Споразумението за дигитална търговия. Това споразумение надгражда Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA), което бе временно въведено в сила през септември 2017 г.
- Общият търговски оборот между ЕС и Канада представлява едва около 9% от канадския външнотърговски поток.
- Над 70% от канадския износ продължава да бъде насочен към пазара на САЩ (по данни на канадската статистическа служба).
- Пълното ратифициране на CETA все още се спъва в националните парламенти на държави като Франция, където Сенатът гласува против документа поради притеснения за селското стопанство.
Новият дигитален протокол цели уеднаквяване на правилата за пренос на данни, киберсигурност и електронни подписи. Въпросът обаче е в стандартите — ЕС настоява за прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Акта за изкуствения интелект (AI Act), докато канадският технологичен сектор е дълбоко интегриран в северноамериканската система. Няма публично потвърждение как точно ще бъдат изгладени разхожденията относно трансграничните потоци на лични данни.