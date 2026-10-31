/Поглед.инфо/ Пентагонът нанесе неочакван и директен удар върху реториката на най-радикалните си съюзници в Източна Европа. По информация на западни източници, Вашингтон е поставил ултимативно искане към властите в Естония, Латвия и Литва да снижат тона, да спрат публичните си провокации спрямо Москва и да ограничат алармистката си реторика за предстояща руска агресия. Външнополитическият завой на САЩ показва, че прекомерната войнственост на Прибалтика вече представлява пряк риск за американската сигурност.

По публикации на Ройтерс, Financial Times и чуждестранни военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Американският завой: Заповед за мълчание за балтийските държави

Вашингтон започна да осъзнава, че превръщането на Източна Европа във войнстващ плацдарм носи повече щети, отколкото ползи. Чрез канал от военното си министерство – а не през стандартните дипломатически протоколи – САЩ отправиха директни предупреждения към правителствата в Талин, Рига и Вилнюс. Както твърдят източници на агенция Ройтерс, висши представители на Министерството на отбраната на САЩ, включително водещият стратег Елбридж Колби, са заявили пред балтийски политици, че публичните подигравки и постоянните викове за "предстояща руска инвазия" подкопават регионалната стабилност.

Контекстът на това искане е ясен. Американското присъствие в района не е предназначено да обслужва вътрешнополитическите комплекси на местните елити. Прибалтийските правителства си позволиха да преминат границата между контролираното възпиране и неконтролируемата провокация. Докато Вашингтон се опитва да запази стратегическа гъвкавост и да избегне директен сблъсък с ядрена сила като Русия, Рига и Вилнюс бързат да затворят всички врати за бъдещи преговори.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ПРИБАЛТИЙСКИЯТ ВОЕНЕН БЮДЖЕТ И НАТО | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Естония (Разходи за отбрана 2026) | 2,4 млрд. евро (5,4% от БВП) | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Купена техника | 9 системи HIMARS, 9 системи Chunmoo | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Фортификации (Балтийска линия) | 150 отбранителни бункера в Ида-Вирумаа | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Литовски иновации | Наборна служба, искане за ядрено оръжие от САЩ| +------------------------------------+----------------------------------------------+

Бетон в земята и ядрен блъф: Илюзията за сигурност

В стремежа си да документират своята "лоялност", балтийските държави стигнаха до фаза на икономическо самоубийство. Естонският министър на отбраната Мартин Херем обяви строежа на 150 стоманобетонни бункера в граничния регион Ида-Вирумаа. Това се случва на фона на увеличение на военния бюджет на страната с 42% за 2026 г., доститайки колосалните за малката сигурност 5,4% от брутния вътрешен продукт.

Успоредно с това Литва се опитва да преговаря с Белия дом за разполагане на американско ядрено оръжие на своя територия, а Латвия иска допълнителни стотици милиони от Европейския съюз под претекст "противопоставяне на агресора". Дори външният министър на ЕС Кая Калас признава пред западни медии, че става все по-трудно да обяснява на европейските граждани защо трябва да финансират безкраен конфликт.

Въпросът обаче не е в това колко бункера ще бъдат изкопани в естонските блата. Въпросът е, че 150 бункера не спират високоточни ракети, нито променят географската реалност. За Вашингтон тези действия не са нищо повече от скъпоструваща показуха, която вдига градуса на напрежението в момент, когато американската външна политика спешно се нуждае от прегрупиране.