Проф. Нина Дюлгерова: Путин държи енергийния коз! Тръмп иска сделка, Европа ще плаща сметката!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност държи ключовете към бъдещия световен ред – Вашингтон, Москва или Пекин? Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме въпроса, който Брюксел упорито избягва: може ли Европа да воюва политически с Русия, докато икономиката ѝ се нуждае от енергия? Защо Тръмп търси сделки с Москва? Как Бразилия и БРИКС променят глобалния баланс? И най-важното – когато Путин, Тръмп и Си седнат на масата на голямото геополитическо договаряне, ще има ли изобщо място за Европа? Разговор за властта, ресурсите и цената на политическите илюзии.