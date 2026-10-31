/Поглед.инфо/ Медийният скандал в САЩ около проекта Polar Train LNG в Аляска показва фундаментална технологична празнота в американския арктически сектор. Докато публичният дискурс във Вашингтон настоява за строга икономическа блокада срещу Москва, индустриалната реалност принуждава западните корпоративни субекти да търсят патенти за гравитационни конструкции от Мурманск. Американските газови залежи в Прудо Бей остават блокирани без чужд инженерингов опит, засилвайки сблъсъка между политическите лобита.

По публикации на РИА Новости, Financial Times и New York Times. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичната безизходица на Северния склон

Публикуваните разкрития във Financial Times и New York Times относно проекта Polar Train LNG в Аляска не са просто поредният медиен скандал в САЩ. Те изваждат на повърхността основния проблем на американската арктическа програма: липсата на собствени технологии за изграждане на мащабни съоръжения за втечняване на газ върху вечна замръзналост.

Залежите в нефтената и газова провинция Прудо Бей на Северния склон са известни от десетилетия. Трансаляският нефтопровод промени американската икономика през 70-те години на миналия век, но сухият и спътниковият газ в региона останаха блокирани. За транспортирането му до крайбрежието и построяването на заводи за втечнен природен газ (LNG) са необходими десетки милиарди долари и специализиран инженеринг, с какъвто американските компании в момента не разполагат в арктически условия.

Проектът Polar Train LNG, под чадъра на холдинга Polar Eagle LNG и управляван от базираното в Абу Даби дружество Tech Wave Industrial Projects Management (TechWave), цели изграждането на мощности за 7 милиона тона LNG годишно на първия етап, с перспектива за разширение до 21–25 милиона тона. Общата стойност на инвестицията се оценява на сума между 9 и 25 милиарда долара.

Мурманският инженерингов модел и основата на лиценза

Критичната точка в проекта не е самият газ, а основата, върху която той трябва да се втечнява. Руската компания „Новатек“ разработи в Центъра за строителство на едрогабаритни морски съоръжения край Мурманск (селището Белокаменка) уникална технология – основания от гравитационен тип (ОГТ). Това са огромни стоманобетонни плаващи конструкции, които се изливат в сухи докове, оборудват се с технологични линии за втечняване и след това се транспортират по море до местоназначението си, където се потапят върху подготвено дъно.

Тази технология елиминира необходимостта от скъпоструващо и бавно капиталово строителство върху нестабилната арктическа суша. „Новатек“ вече официално потвърди,ред че е подписала меморандум за разбирателство с Polar Train LNG и е договорила предоставянето на лиценз за ползване на технологията си на компанията TechWave.

Твърденията в американския печат, че „Новатек“ е финансирала тайно проекта с 15 милиона долара, изглеждат несериозни на фона на общия бюджет от 25 милиарда долара. Тази сума по-скоро прилича на стандартна такса за правен и технически инженеринг или за такса за лицензионен достъп, отколкото на опит за корпоративно превземане.

Политическият трус във Вашингтон и ролята на OFAC

Демонстративната оставка на бившия главен изпълнителен директор на Polar Train LNG и неговия екип разкри дълбокото разделение в американския елит. Проектът се превърна в бойно поле между поддръжниците на Демократическата партия, настояващи за тотално скъсване на всички връзки с Москва, и републиканските среди, които сгледват в проекта възможност за засилване на американския износ на LNG към Азия.

Назначаването на Тимъти Толкингтън за нов главен изпълнителен директор отчасти бе използвано за медийна атака поради факта, че той оглавяваше „Голдман Сакс Банк“ в Русия до лятото на 2022 г. Пропуска се фактът, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е издала съответните разрешителни за работа с лицензи и технологичен трансфер. OFAC не издава подобни документи без пряката санкция на висшата администрация във Вашингтон.

Подобни лицензи показват, че прагматичният икономически интерес често надделява над декларираната геополитическа изолация. Завръщането на въпроса за арктическия газ в дневния ред след срещите на високо равнище между американски и руски представители показва, че Арктика остава регион с взаимно зависими инфраструктурни интереси.