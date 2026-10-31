/Поглед.инфо/ Новата бюджетна рамка на Великобритания, представена от финансовия министър Джон Хийли, разкрива дълбоките фискални компромиси, които Лондон прави, за да поддържа военното си присъствие и подкрепата за Киев. Докато хазната заделя допълнителни 10 милиарда паунда за Украйна и 15 милиарда за собствените си въоръжени сили, независимите анализи на Службата за бюджетна отговорност (OBR) сочат към остра инфлационна прецесия, спад на реалните доходи и натрупване на рекорден държавен дълг от 3 трилиона паунда.

По публикации на чуждестранни икономически и геополитически издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фискалният маньовър на Уайтхол: Математика за сметка на бъдещия доход

Трябва да се гледат сухите цифри, а не тържествените декларации от трибуната на Камарата на общините. Анализът на предложения от финансовия министър Джон Хийли бюджет показва ясна структура от приоритети, в която вътрешната икономическа стабилност е поставена на заден план за сметка на геополитически ангажименти. Според разпространените данни от Службата за бюджетна отговорност (OBR), реалните годишни доходи на британските домакинства ще отбележат спад с около 450 паунда до 2029 г. под натиска на инфлационните процеси.

На този background директното изплащане на 100 паунда на домакинство за компенсиране на зимните сметки за енергия изглежда като краткосрочен административен анестетик. Изчисленията показват нетен минус в покупателната способност на населението. В същото време правителството заделя нови 10 милиарда паунда (близо 13,4 милиарда долара) за директно финансиране на украинския бюджетен дефицит, допълнени от 15 милиарда паунда увеличение за британското Министерство на отбраната.

Контекстът на това решение е свързан с критичния недостиг на средства в Киев, породена от забавянето на финансовите траншове от страна на Вашингтон и Европейския съюз. В комбинация с обявения от Нидерландия пакет от 500 милиона евро, Лондон поема ролята на основен кредитор за запълване на дупката в киевската хазна — дупка, която се разширява заради разрушената промишлена база и свитите данъчни постъпления в Украйна.

Рокадите на „Даунинг стрийт“ 10 и цената на вътрешнопартийния компромис

За да се разбере как Хийли — доскорошен министър на отбраната — пое контрола върху финансовото министерство (HM Treasury), трябва да се върнем към политическата криза, довела до падането на правителството на Киър Стармър. В основата на конфликта бе категоричният отказ на бившия канцлер Рейчъл Рийвс да отпусне исканите от военното лоби средства. Нейната позиция тогава беше проста: в хазната физически липсват налични ресурси без драстично рязане на социални програми.

Оставка на Хийли от военното министерство задвижи верижна реакция, която приключи с идването на Анди Бърнам на премиерския пост. Бърнам, търсещ консолидация на Лейбъристката партия и подкрепа за планирани обществени проекти като социалното жилищно строителство, сключи политическа сделка: финансовото министерство бе предадено на Хийли при условие, че няма да има пряко увеличение на основните данъчни ставки за населението и че няма официално да се помпа националният дълг над определени психологически граници.