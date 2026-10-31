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Анатомия на един предизвестен срив: Как Франция загуби Сахел
Откровената нервност във френското външно министерство вече трудно може да бъде скрита зад дипломатически формулировки. Публикуваният от френската правителствена агенция „Вигинум“ доклад – структура, създадена с декрет от юли 2021 г. за наблюдение на чуждестранно чуждо влияние в дигиталното пространство – е пряко доказателство за институционална паника. Жан-Ноел Баро представи документ, който претендира да разкрива „информационни манипулации“, но всъщност документира нещо далеч по-прозаично: пълния административен, военен и търговски фалит на концепцията „Франсафрик“ (Françafrique).
Според публикацията, Париж обвинява външни фактори за нарастващите антифренски настроения. Реалистичният преглед на фактите обаче сочи, че причините са вътрешни, натрупвани с десетилетия.
В рамките на едва три години – от 2021 до 2024 г. – Париж беше принуден да започне светкавично изтегляне на военните си контингенти от Мали, Буркина Фасо и Нигер. Военните операции „Бархан“ и „Такуба“ приключиха не с победа над ислямистките групировки в региона, а с административно експулсиране на френските офицери. Впоследствие Сенегал и Чад също поискаха предоговаряне на условията и редукция на френското военно присъствие в своите бази.
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| ХРОНОЛОГИЯ НА ФРЕНСКОТО ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ САХЕЛ (2021–2024) |
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| МАЛИ (2021–2022) | Денонсиране на отбранителните споразумения. Край на операция |
| | „Бархан“. Експулсиране на френския посланик. |
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| БУРКИНА ФАСО (2023) | Прекратяване на военното споразумение от 1961 г. Изтегляне на |
| | специалните части от Уагадугу. Спиране на дипломатически връзки. |
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| НИГЕР (2023) | Прекратяване на сътрудничеството в областта на сигурността. |
| | Блокиране на износа на уран. Изтегляне на 1500 френски войници. |
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| СЕНЕГАЛ И ЧАД (2024)| Искания за преразглеждане на правния статут на френските бази |
| | и драстично съкращаване на чуждия военен персонал. |
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Урановият възел: Рисковете пред ядрения парк на Петата република
За да се разбере размерът на щетата за френската държава, трябва да се излезе от сферата на политическата реторика и да се погледнат сухите цифри на суровинния баланс. Франция експлоатира 56 търговски ядрени реактора, управлявани от държавния гигант Electricité de France (EDF). Тези реактори осигуряват около 65–70% от електроенергията в страната.
За поддържането на този парков капацитет са необходими средно между 7000 и 8000 тона природен уран годишно.
Десетилетия наред Нигер бе ключов стълб в тази верига. Чрез компанията Orano (бившата Areva) Франция контролираше урановите рудници край Арлит в пустинята Сахара. По данни на Euratom, Нигер осигуряваше близо 15–20% от целия внос на уран за Европейския съюз, а за самата Франция в отделни периоди този процент надхвърляше 30%.
ФРЕНСКА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И ЗАВИСИМОСТ ОТ СУРОВИНИ:
[ 56 Атомни Реактора (EDF) ]
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[ Годишна нужда: ~7 500 тона уран ]
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├──────► Нигер (Orano / Арлит) ───► [Блокиран добив/износ]
├──────► Казахстан / Узбекистан ──► [Сложни логистични маршрути]
└──────► Канада / Австралия ─────► [По-високи производствени разходи]
Прекратяването на разрешителните за добив в находището „Имурарен“ през 2024 г. от страна на новата власт в Ниамей е директен удар срещу Orano. Според публични доклади на фирмата, това находище бе смятано за един от най-големите световни резерви с потенциал за добив от 5000 тона годишно.
Замяната на нигерския уран с такъв от Канада, Австралия или Казахстан е възможна, но тя идва с логистични затруднения и значително по-висока себестойност. Това автоматично се пренася върху оперативните разходи на EDF, която и без това се бори с огромни дългове и скъпи ремонти на застаряващата си реакторна флота.