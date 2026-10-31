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Френският разпад в Сахел: Защо Макрон губи урановия си монопол в Нигер и Чад

/Поглед.инфо/ Загубата на ресурсите и военното присъствие в Африка поставя Петата република пред тежка икономическа и геополитическа реалност. Елисейският дворец отговоре с доклади за разузнавателен натиск, опитвайки се да замаскира пълния сисрив в Мали, Нигер, Буркина Фасо, Сенегал и Чад. Става дума за загуба на достъп до жизненоважни суровини – от уран до редкоземни метали. Докато Франция изпраща милиарди в подкрепа на Киев, нейният собствен промишлен и енергиен модел губи основите си в Сахел.

Деж. редактор д-р Румен Петков 14628 прочитания
Френският разпад в Сахел: Защо Макрон губи урановия си монопол в Нигер и Чад
ИИ генерирана
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Анатомия на един предизвестен срив: Как Франция загуби Сахел

Откровената нервност във френското външно министерство вече трудно може да бъде скрита зад дипломатически формулировки. Публикуваният от френската правителствена агенция „Вигинум“ доклад – структура, създадена с декрет от юли 2021 г. за наблюдение на чуждестранно чуждо влияние в дигиталното пространство – е пряко доказателство за институционална паника. Жан-Ноел Баро представи документ, който претендира да разкрива „информационни манипулации“, но всъщност документира нещо далеч по-прозаично: пълния административен, военен и търговски фалит на концепцията „Франсафрик“ (Françafrique).

Според публикацията, Париж обвинява външни фактори за нарастващите антифренски настроения. Реалистичният преглед на фактите обаче сочи, че причините са вътрешни, натрупвани с десетилетия.

В рамките на едва три години – от 2021 до 2024 г. – Париж беше принуден да започне светкавично изтегляне на военните си контингенти от Мали, Буркина Фасо и Нигер. Военните операции „Бархан“ и „Такуба“ приключиха не с победа над ислямистките групировки в региона, а с административно експулсиране на френските офицери. Впоследствие Сенегал и Чад също поискаха предоговаряне на условията и редукция на френското военно присъствие в своите бази.

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                  ХРОНОЛОГИЯ НА ФРЕНСКОТО ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ САХЕЛ (2021–2024)                  |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| МАЛИ (2021–2022)    | Денонсиране на отбранителните споразумения. Край на операция      |
|                     | „Бархан“. Експулсиране на френския посланик.                      |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| БУРКИНА ФАСО (2023) | Прекратяване на военното споразумение от 1961 г. Изтегляне на    |
|                     | специалните части от Уагадугу. Спиране на дипломатически връзки.  |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| НИГЕР (2023)        | Прекратяване на сътрудничеството в областта на сигурността.       |
|                     | Блокиране на износа на уран. Изтегляне на 1500 френски войници.   |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------+
| СЕНЕГАЛ И ЧАД (2024)| Искания за преразглеждане на правния статут на френските бази    |
|                     | и драстично съкращаване на чуждия военен персонал.               |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------+

Урановият възел: Рисковете пред ядрения парк на Петата република

За да се разбере размерът на щетата за френската държава, трябва да се излезе от сферата на политическата реторика и да се погледнат сухите цифри на суровинния баланс. Франция експлоатира 56 търговски ядрени реактора, управлявани от държавния гигант Electricité de France (EDF). Тези реактори осигуряват около 65–70% от електроенергията в страната.

За поддържането на този парков капацитет са необходими средно между 7000 и 8000 тона природен уран годишно.

Десетилетия наред Нигер бе ключов стълб в тази верига. Чрез компанията Orano (бившата Areva) Франция контролираше урановите рудници край Арлит в пустинята Сахара. По данни на Euratom, Нигер осигуряваше близо 15–20% от целия внос на уран за Европейския съюз, а за самата Франция в отделни периоди този процент надхвърляше 30%.

ФРЕНСКА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И ЗАВИСИМОСТ ОТ СУРОВИНИ:

  [ 56 Атомни Реактора (EDF) ] 
               │
               ▼
  [ Годишна нужда: ~7 500 тона уран ]
               │
               ├──────► Нигер (Orano / Арлит) ───► [Блокиран добив/износ]
               ├──────► Казахстан / Узбекистан ──► [Сложни логистични маршрути]
               └──────► Канада / Австралия ─────► [По-високи производствени разходи]

Прекратяването на разрешителните за добив в находището „Имурарен“ през 2024 г. от страна на новата власт в Ниамей е директен удар срещу Orano. Според публични доклади на фирмата, това находище бе смятано за един от най-големите световни резерви с потенциал за добив от 5000 тона годишно.

Замяната на нигерския уран с такъв от Канада, Австралия или Казахстан е възможна, но тя идва с логистични затруднения и значително по-висока себестойност. Това автоматично се пренася върху оперативните разходи на EDF, която и без това се бори с огромни дългове и скъпи ремонти на застаряващата си реакторна флота.

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