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Николай Патрушев с ултиматум към Кремъл: Без океански флот Русия губи статута си на велика сила

/Поглед.инфо/ Помощникът на руския президент и председател на Руския морски съвет Николай Патрушев излезе с остро предупреждение относно реалните способности на руския военноморски флот да гарантира суверенитета на страната. В интервю за „Российская газета“ той посочва, че на Запад систематично се подготвя пълна морска блокада и икономическо задушаване на Русия. В текста анализираме вътрешните институционални спорове в Москва, историческата паралелност с 1908 г. и геополитическите последици от потенциален сблъсък в Балтийско и Черно море.

Деж. редактор д-р Румен Петков 23996 прочитания
Николай Патрушев с ултиматум към Кремъл: Без океански флот Русия губи статута си на велика сила
ИИ генерирана
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По публикации в „Российская газета“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бреговата отбрана не спасява от изолация: Дилемата пред руския военен елит

Помощникът на руския президент и председател на Руския морски съвет Николай Патрушев направи поредица от концептуални заявления пред „Российская газета“, които разкриват сериозната загриженост на най-високо равнище в Москва относно защитата на търговските и военните интереси в световния океан. Според публикацията, в руския стратегически елит все още липсва пълен консенсус относно приоритетите при разпределянето на ресурсите за отбрана. Патрушев пряко отбелязва, че не всички руски планиращи структури разбират абсолютната необходимост от развитието на океански флот.

„Без военноморска мощ страната ни не може да съществува като велика сила. Без силен флот, както военен, така и търговски, без развита морска икономика и наука, Русия просто не може да оцелее.“ — Николай Патрушев (цитиран по „Российская газета“)

Твърдението, че страната е застрашена от икономическо задушаване чрез прекъсване на морските комуникации, не е новост, но преминаването му в официалния дискурс на Руския морски съвет е показателно. Москва очевидно отчита, че сухопътната логистика през Евразия не може напълно да замени капацитета на морските превози, през които минава основният експорт на минерални, енергийни и биологични ресурси.

Историческият паралел: От кризата през 1908 година до съвременния Атлантик

Патрушев търси обосновка на позициите си в руската империя от началото на XX век, позовавайки се на реч на министър-председателя Пьотър Столипин пред Държавната дума от 1908 година. По това време, след поражението в Русско-японската война (1904–1905 г.) и унищожаването на 2-ра и 3-та Тихоокеанска ескадра при Цушима, в Санкт Петербург се води бурният дебат дали изобщо да се инвестира в скъпоструващи линейни кораби, или ресурсите да се насочат изцяло към сухопътната армия и аграрната реформа.

Тогава Столипин защитава тезата, че държава с такива сухопътни и крайбрежни граници не може да пренебрегне морската си отбрана. Днес Москва вижда сходна ситуация. Според оценките на автора на интервюто, западните държави залагат на сценарий за блокиране на руските търговски съдове в международни води, ползвайки аргументи от санкционните пакети на ЕС и Обединеното кралство.

В публикацията се посочва, че търговски кораби, превозващи руски товари през Атлантическия океан и Средиземно море, вече са обект на специфичен натиск и задържания от страна на британски и френски морски власти. Твърди се, че присъствието на руски бойни кораби — като фрегатите от проект 22350 (тип „Адмирал Горшков“), оборудвани с хиперзвукови комплекси „Циркон“ — показва чувствително променящо се поведение от страна на западните военноморски сили в същите тези акватории.

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