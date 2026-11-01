Китай изпрати специален пратеник на откриването на Младежките олимпийски игри в Сенегал

По време на разговора им Гао Джъдан подчерта, че Китай отдава голямо значение на развитието на отношенията със Сенегал и с Африка като цяло и е готов да задълбочава всеобхватното стратегическо партньорство с тях. По думите му Пекин ще продължи да подкрепя използването на уникалната роля на олимпийското движение за насърчаване на мира, единството и приобщаването, както и да допринася за изграждането на китайско-африканска общност на споделена съдба в новата епоха, устойчива на всякакви предизвикателства.
Сенегалският президент даде висока оценка на двустранните отношения и определи Китай като един от най-важните партньори на страната. Той изрази благодарност към Пекин за дългогодишната подкрепа за икономическото и социалното развитие на Сенегал, както и за организацията на тазгодишните Младежки олимпийски игри.