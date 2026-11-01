Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.

Мисията ще използва схема с две изстрелвания и едно кацане на Луната. За целта ще бъдат използвани две ракети-носители „Чанджън-10“. Първата ще изведе лунния модул в орбита около Луната, след което втора ракета ще изпрати пилотиран космически кораб, който ще се скачи с него.
Двама от тримата тайконавти ще преминат в лунния модул, ще се отделят от основния кораб и ще кацнат на повърхността. След приключване на мисията те ще излетят обратно в лунна орбита, ще се скачат отново с пилотирания кораб и ще се завърнат на Земята.
Според Уан Сян китайската пилотирана лунна програма напредва по план, като научноизследователската и развойната дейност, както и изграждането на необходимата инфраструктура за етапа на кацане, продължават.