Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай планира да осъществи първата си пилотирана мисия до Луната преди 2030 г., като изпрати трима тайконавти, двама от които ще стъпят на лунната повърхност. Това съобщи Уан Сян, заместник-главен конструктор на китайската пилотирана космическа програма и главен конструктор на програмата за изследване на Луната, по време на Седмия симпозиум за човешките космически полети, проведен в събота в Пекин.

Мисията ще използва схема с две изстрелвания и едно кацане на Луната. За целта ще бъдат използвани две ракети-носители „Чанджън-10“. Първата ще изведе лунния модул в орбита около Луната, след което втора ракета ще изпрати пилотиран космически кораб, който ще се скачи с него.

Двама от тримата тайконавти ще преминат в лунния модул, ще се отделят от основния кораб и ще кацнат на повърхността. След приключване на мисията те ще излетят обратно в лунна орбита, ще се скачат отново с пилотирания кораб и ще се завърнат на Земята.

Според Уан Сян китайската пилотирана лунна програма напредва по план, като научноизследователската и развойната дейност, както и изграждането на необходимата инфраструктура за етапа на кацане, продължават.