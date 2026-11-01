Китай отчете значителен ръст на запасите си от злато и стратегически минерали

/Поглед.инфо/ Китай е установил значително увеличение на запасите си от злато, никел, рений и други стратегически полезни изкопаеми след национална преоценка на минералните ресурси.

Преоценката показва, че установените запаси от рений са нараснали с над 200%. Увеличението при златото се равнява на ресурсите на 50 големи находища, а при никела – на 30. Значителен ръст е отчетен и при запасите от още 13 минерала, сред които галий, германий и индий. Ресурсите от галий, индий, тантал и ванадий са се увеличили с количества, съответстващи на над 10 големи находища за всеки от тези метали.

Мащабното проучване започна през 2024 г. и обхваща 17 стратегически минерала в над 1800 действащи мини и големи и средни по размер минни райони. В списъка влизат галий, германий, индий, хромит, никел, кобалт, цирконий, хафний, ниобий, тантал, ванадий, редкоземни елементи, рений, калиеви соли, злато, манган и хелий.

В рамките на едногодишната оценка са установени и допълнителни ресурси от съпътстващи и нискосъдържащи руди, чието икономически рентабилно извличане вече е възможно благодарение на развитието на технологиите и промените в пазарните условия.

Отделно китайските власти съобщиха за откриването на голямо находище на цирконови пясъци в окръг Байчън, Синдзян-уйгурски автономен район. Установените ресурси се равняват на тези в над 40 големи находища на циркон. В района е открито и съпътстващо свръхголямо находище на хафний.

Цирконият и хафният са стратегически метали с важно приложение в ядрената енергетика и космическата индустрия. Цирконият се използва за облицовка на ядреното гориво в реакторите и за производството на високотемпературни сплави в авиацията и космонавтиката. Хафният намира приложение в управляващите пръти на ядрените реактори, ракетните двигатели и топлинните щитове на космическите апарати.

Министерството на природните ресурси отчита и нови резултати от геоложките проучвания през 2026 г. Сред тях са откриването на медни и златни ресурси в Чатин, провинция Анхуей, както и на първото в Китай изцяло скрито под земната повърхност свръхголямо находище на олово и цинк с високо съдържание на метали и значителна мощност на рудното тяло в Джугунтан, провинция Гуейджоу.