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Саймън Ципис: Войната влезе в България! Черно море се превръща в зона на терор!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Войната вече чука на вратата на България! Кой стои зад атаката срещу търговски кораб в Черно море и кой има интерес да провали мирните преговори? В разговор със Саймън Ципис поставям въпросите, които тревожат все повече българи. Гостът ми прогнозира скорошен край на войната, икономическо преразпределение на Украйна и драматичен обрат в световната политика. Защо Тръмп залага на Русия и Китай? Ще се откъсне ли Скандинавия от Брюксел? И защо Сибир може да се превърне в сърцето на новата технологична цивилизация? Един разговор за опасностите пред България и бъдещето на света!
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