Цената на газа надхвърли 1200 долара: ЕС влиза в повторение на енергийната криза от 2021 година

/Поглед.инфо/ Европейският съюз отново навлиза в спирала на тежък горивен дефицит, като цените на борсата TTF преминаха прага от 100 евро за мегаватчас (над 1200 долара за хиляда кубически метра). Според редица експерти и представители на сектора, комбинацията от недостатъчно запълнени подземни хранилища, прекъснати доставки от Близкия изток и строги административни забрани от Брюксел застрашава континента с пикови цени до 2500 долара през най-студените зимни месеци. Спадащите производствени мощности в Германия потвърждават структурния характер на кризата.

По публикации на "Взгляд" (Олга Самофалова), анализи на InfoTEK, NRA и FG Finam. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската илюзия на Брюксел и сблъсъкът с твърдата математика на хранилищата

Европа прави същата пазарна грешка за втори път в рамките на пет години, но този път с драстично намален финансов ресурс за компенсиране на щетите. Цените на нидерландския хъб TTF надхвърлиха 100 евро за MWh, което в пресметнат обем означава около 1150–1200 долара за хиляда кубически метра. Административният апарат в Брюксел продължава да третира борсовата търговия като абстрактна финансова игра, докато физическият баланс на молекулите газ в мрежата показва тежък дефицит.

Към края на октомври европейските подземни газови хранилища (ПГХ) отчетоха ниво на запълване от около 75%. Традиционният целеви минимум за началото на отоплителния сезон – 1 ноември – исторически винаги е бил около 90%. В германските съоръжения, които представляват гръбнака на централноевропейската промишленост, ситуацията е още по-критична: 61,6% към 23 октомври.

Сегашната криза не е просто ехо от 2021 г., а нейно структурно задълбочаване. В онзи период газовият пазар пострада от неравномерни постъпления и срив в спот логистиката. Днес проблемът е далеч по-наслоен — премахнат е почти целият тръбопроводен буфер от север, а замяната му с втечнен природен газ (LNG) направи континента пряк заложник на събития извън неговите граници.

Ормузкият възел и геополитическият капан на спот пазара

Преминаването към спот доставки на втечнен газ бе рекламирано от Европейската комисия като гъвкаво решение за скъсване с дългосрочните обвързващи договорености. На практика обаче спот пазарът означава постоянна наддавална война с Азия за всеки един танкер. Когато логистичният маршрут през Ормузкия проток бе блокиран и износът на LNG от Катар застрашително спря, Европа остана без физически механизъм за бързо компенсиране на липсите.

Азиатските купувачи, разполагащи с дългосрочни контракти или с гъвкав въглищен и тръбопроводен баланс (както е в случая с Китай), понасят удара с различна степен на устойчивост. За ЕС обаче липсата на катарски обеми означава директно изпразване на терминалите в Северозападна Европа.

По прогноза на председателя на Управителния съвет на „Газпром“ Алексей Милер, при по-продължително застудяване и запазващ се недостиг, цените лесно могат да достигнат 2500 долара за хиляда кубически метра. Алберт Фролов от Института за енергийна политика към МГИМО определя тази цифра като напълно възможна за краткосрочните януарски и февруарски пикове, макар и да не я определя като среднопретеглена базова цена за целия сезонен период. Трябва да припомним, че по време на историческия пик през август 2022 г. котировките за кратко докоснаха 3500 долара. Разликата е, че тогава европейските компании разполагаха с финансови възглавници, а днес държавните им бюджети са натоварени с рекордни дългове.

Самоналожената дата 1 януари 2027 г. и регулаторният парадокс

В разгара на тази нестабилност Брюксел не забавя темпото на своето нормотворчество. От 1 януари 2027 г. влиза в сила пълната забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG), капсулирана в 19-ия пакет от санкции на ЕС.

Тази дата се превръща в критична точка. От правна гледна точка забраната е двойно подсигурена: тя е приета чрез регламент с квалифицирано мнозинство и е включена в общата санкционна рамка. Нейното пълно или частично отменяне изисква абсолютна консенсусна подкрепа от всички 27 държави членки.

Как Брюксел ще удържи тази позиция, ако температурата падне под нулата за повече от десет последователни дни? Сергей Клисенко от рейтинговата служба на NRA отбелязва, че облекчаване на режима е юридически възможно единствено през клаузата за извънредно положение. За да се задейства тя обаче, трябва да настъпи физически срив в енергоподаването на равнище цели държави. Тоест, административната машина на ЕС е конструирана така, че да реагира едва след като щетата върху мрежата вече е налице, а не превантивно.

Анализаторът от FG Finam Сергей Кауфман посочва, че ако катарските доставки не се възстановят своевременно, пълното спиране на руския втечнен газ в разгара на зимата би било икономически неизпълнимо, което вероятно ще наложи административно удължаване на преходните срокове.