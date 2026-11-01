Полският капан: Защо Доналд Туск заложи всичко върху щурма на Конституционния съд

/Поглед.инфо/ Във Варшава избухна институционална криза от исторически мащаб, след като полицейски сили блокираха сградата на Конституционния съд след вътрешно отстраняване на председателя му Богдан Швенчковски. Кабинетът на Доналд Туск опитва да узакони подмяната с решения на европейски съдилища, докато президентът Карол Навроцки и опозицията определят случващото се като държавен преврат. Залогът не е просто съдебната власт, а оцеляването на управляващите на предстоящите избори.

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Силовият чистaч пред съдебната палата: Как Доналд Туск премина червената линия

В петък вечерта сградата на Конституционния съд във Варшава осъмна блокирана от полиция. Поводът за тази полицейска операция бе светкавичното решение, публикувано на официалния уебсайт на органа, с което председателят Богдан Швенчковски и неговият заместник бяха отстранени за период от един месец. Инициативата, според разпространената информация, принадлежи на съдия Анна Корвин-Пьотровска — фигура, считана за изключително близка до настоящото либерално правителство.

Това обаче не е обикновена административна рокада. Използването на униформени за изолиране на най-висшия съдебен орган е прецедент в съвременната история на Третата полска република. Формалното основание, изтъквано от министър-председателя Доналд Туск, стъпва върху решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Съда на ЕС, според които трима от съдиите в КС са били назначени незаконно по времето на предишното управление на „Право и справедливост“ (ПиС). Твърди се, че гласуваните от новия Сейм през март нови съдии биват системно блокирани както от самия Швенчковски, така и от президента Карол Навроцки, който отказва да ги заклее.

Правният спорен контекст обаче бързо бе изместен от грубата сила. Опозицията реагира незабавно, събирайки поддръжници пред блокирания трибунал, докато вътрешни източници определят случващото се като силово изземване на функции.

Президентският пробив и сянката на 1993 година

Ситуацията ескалира рязко, когато държавният глава Карол Навроцки, намиращ се на официално посещение в Сенегал, взе решение да обърне президентския си самолет във въздуха и да се върне спешно във Варшава. През нощта Навроцки, заедно с председателя на Върховния съд, лично премина през полицейските кордони, за да влезе в сградата на трибунала — действие, което подчертава пълния срив на комуникацията между институциите.

Опозиционният лидер Ярослав Качински вече призова държавния глава да използва целия си конституционен арсенал и правомощията си върху силовите структури, за да спре действията на правителството. Напрежението пред сградата прерасна в сблъсъци, пробиване на заграждения от депутати и първи арести.

Мнозина наблюдатели правят аналогия с драматичните сблъсъци между институциите в Източна Европа от началото на 90-те години, макар днешният конфликт да се развива в рамките на държава — членка на ЕС и НАТО.

ПОЛИТИЧЕСКИ БАЛАНС ВЪВ ВАРШАВА: [ Кабинет "Туск" ] <--- Натиск / Полиция ---> [ Конституционен съд ] | ^ Подкрепа от ЕС | Линка и закрила v | [ Изборна 2027 г. ] <--- Блокада / Вето ------- [ Президент Навроцки ]

Аналогията с Русия от есента на 1993 г. може и да звучи прекомерна за някои аналитици, но паралелът в методиката е очевиден: когато правните аргументи изчерпат потенциала си, на сцената излизат Кордонът и Наказателният кодекс.