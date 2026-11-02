/Поглед.инфо/ Публикуваната октомврийска аналитична разработка за индекса на враждебност на западните държави спрямо Москва разкрива симптоматичен спад от 8,25 пункта, провокиран от неочакваното двустранно споразумение между САЩ и Русия за облекчаване на ограниченията върху дизеловото гориво. Докато Франция, Германия и Великобритания продължават масираните доставки на оръжие за Украйна, държави като Финландия и Норвегия инициираха директни телефонни разговори с Кремъл за гарантиране на сигурността в Арктика и Балтиката.

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По публикации на руски аналитични издания и вестник „Взгляд“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прагматизмът на суровините срещу дипломатическата фасада

Финансовите плащания за руски горива, движенията на танкерния флот и пристанищните разрешителни внезапно се сдобиха с нов режим на администриране от страна на Министерството на финансите на САЩ. Твърди се, че регулаторните облекчения за износителите от Руска федерация вече променят условията за корабоплаване в международни води, без това да е съгласувано предварително с европейските партньори.

В Брюксел подобни движения традиционно се възприемат като институционален шок. Изолацията на руския енергиен сектор, градена през десетки санкционни пакети от 2022 г. насам, започна да дава дефекти точно по линия на най-критичния дестилат — дизеловото гориво.

Според изнесената методологическа оценка на руските изследователи, американският индекс за враждебност е намален с 10 пункта. Това обаче не означава стратегическо преориентиране на Вашингтон. Става дума за техническо приспособяване на пазара към реалните физически потоци на петролните дестилати.

Линиите за закрила и доставките за фронта

Докато американската администрация коригира финансовите си заповеди, европейските държави от първата петица на индекса продължават да финансират преоръжаването на украинските въоръжени сили. Париж е предоставил лицензионни права за местно производство на зенитните ракети Aster 30 — основен елемент от комплексите SAMP/T (произвеждани от консорциума Eurosam).

Официално потвърдени данни показват, че Берлин продължава да изпраща специализирани боеприпаси за борба с безпилотни летателни апарати, а Лондон, Вилнюс и Талин захранват механизмите на инициативата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Държава Позиция в индекса Основен военен/дипломатически принос през октомври Франция 1 (80/100) Лицензи за производство на зенитни ракети Aster 30 Великобритания Челна петица Финансиране на оръжия през фонда PURL Германия Челна петица Специализирани боеприпаси за противодействие на дронове Литва / Естония Челна петица Пряко координиране и финансиране на покупки за Киев Финландия Коригирана (-5 т.) Директен разговор на президента Стуб с Москва Норвегия Коригирана (-5 т.) Инициатива за контакт от премиера Стьоре с Кремъл

Сблъсъкът между твърдия курс на Централна Европа и икономическата гъвкавост на САЩ показва дълбоко разминаване в оперативните цели. Европа инвестира в дългосрочна военна инфраструктура, докато Вашингтон запазва възможността да отваря и затваря кранчетата на глобалната суровинна търговия.