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Операция „Питър Пан“: Как ЦРУ организира извеждането на 14 000 кубински деца през 1960 г.

/Поглед.инфо/ През октомври 1960 г., паралелно с налагането на търговското ембарго срещу Куба, ЦРУ задейства една от най-мащабните си психологически операции в Западното полукълбо — операция „Питър Пан“. Чрез радиостанции за дезинформация, фалшифицирани законопроекти и съдействието на църковни структури, над 14 000 кубински деца са отделени от семействата си и транспортирани в САЩ. Публикуваме подробен историко-политически анализ на документалните свидетелства, оперативните механизми и трагичните последици от този епизод на Студената война.

Деж. редактор д-р Румен Петков 21796 прочитания
Операция „Питър Пан“: Как ЦРУ организира извеждането на 14 000 кубински деца през 1960 г.
ИИ генерирана
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По публикации на американски исторически архиви, документи от Кубинския национален архив и изследвания на Джон А. Гронбек-Тедеско. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една дезинформация: Инструментализацията на родителския страх

Студената война в Латинска Америка рядко бета-тества методиките си върху теоретични модели; тя работи директно с първичните човешки инстинкти. В края на октомври 1960 г. — едва седмица след като администрацията на президентa Дуайт Айзенхауер официално налага търговско ембарго спрямо кубинската държава — в ефира на Карибския басейн започва да се предава специфичен радиосигнал.

Радио „Суон“, позиционирано на едноименните острови край бряга на Хондурас, излъчва в предаването „Caribbean News“ предупреждения, според които революционното правителство подготвя закон за отнемане на родителските права (patria potestas) над всички деца между 5 и 18 години.

Според историческите данни радиостанцията „Суон“ не е частна медия, а официално регистриран оперативен актив на Централното разузнавателно управление (ЦРУ). Управлението на тази мрежа за психологическо въздействие се преписва от редица изследователи на Дейвид Атли Филипс (известен в оперативните среди под псевдонима „Бишоп“). Филипс е фигура с дългогодишен опит в регионалните превороти — той участва в логистиката по свалянето на правителството на Хакобо Арбенс в Гватемала през 1954 г., а по-късно ръководи отдела за Западното полукълбо в оперативните структури на Лангли.

Операцията по посяване на паника не се ограничава само до радиоефира. Твърди се, че на територията на Куба контрабандно е внесен физически проект на фалшивия „Закон за родителските права“. Текстът, отпечатан предварително на американска територия, е разпространяван чрез нелегални мрежи. Като оперативни посредници в тази схема се посочват лица като Хосе Пухалс Медерос и Рамон Грау Алсина — племенник на бившия кубински президент Рамон Грау Сан Мартин. В същата мрежа, именувана „Спасяване“, участва и Леополдина Грау.

Десетилетия по-късно излизат свидетелства, включително от роднини на бившия агент на ЦРУ Анхел Фернандес Варела, според които той лично е признал авторството на фалшифицирания нормативен акт. Целта на документа е била ясна: създаване на такъв брой вътрешни социални трусове, който да парализира административния апарат в Хавана преди планираната десантна операция в Залива на свинете.

Институционалният канал: Ролята на Catholic Welfare Bureau и визовите дерогации

Операция „Питър Пан“ (Operation Pedro Pan) не би могла да постигне такъв мащаб без съдействието на институции, притежаващи официален социален кредит на доверие. Ключова фигура в логистичната схема на американска земя става монсеньор Брайън О. Уолш — директор на Католическата служба за благосъстояние (Catholic Welfare Bureau) в Маями.

Уолш, който преди това има опит в прехвърлянето на непълнолетни лица от Унгария след събитията от 1956 г., влиза в пряко сътрудничество с Държавния департамент на САЩ и оперативните служби. През 1993 г. в публични изявления самият Уолш потвърждава, че разпространението на съобщенията и създаването на мрежата са имали за цел генериране на обществена нестабилност в Куба.

Първоначалният импулс за схемата всъщност възниква в тесен кръг от заможни кубински семейства, свързани с частното училище „Академия Ръстън“ (Ruston Academy) в Хавана. Неговият директор, американският гражданин Джеймс Бейкър, организира първите контакти между уплашените родители и монсеньор Уолш. Онова, което започва като ограничен проект за спасяване на децата на кубинската буржоазия от евентуални политически репресии, бързо е прехванато от ЦРУ и превърнато в масова административна машина.

Правната процедура е заобиколена чрез систематично издаване на визови дерогации (visa waivers) и фалшифициране на студентски документи от американското посолство в Хавана. Поради липсата на нормативна основа за подобен масов приход на непълнолетни без придружител, дипломатическото представителство на САЩ издава документи под формата на формални разрешения за обучение.

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