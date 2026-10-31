Всеобхватното и строго управление на партията – какво предлага ККП на света

/Поглед.инфо/ Петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия, проведен от 26 до 29 октомври, предостави на света важна възможност да се запознае по-добре с модела на управление на ККП и Китай.

Най-важният резултат от широко отразяваното пленарно заседание беше разглеждането и приемането на „Решение на ЦК на ККП по някои важни въпроси, свързани с последователното прилагане на всеобхватното и строго управление на партията“. С него се определят стратегическите насоки за продължаване на тази политика. „Важна среща, която ще остане в историята“, „под ръководството на идеите на Си Дзинпин за партийното строителство ККП ще подобри управлението на държавата и ще поведе народа по пътя на модернизацията в китайски стил“, „съдържанието на комюникето от пленума е ценен задължителен урок за всяка политическа партия, която иска да укрепи обществената си подкрепа и да се развива“ – това са част от положителните оценки и коментари на международната общност.

Тази година се навършват 105 години от основаването на ККП, а също така започва изпълнението на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. На фона на дълбоките промени в международната обстановка, в Китай и в самата ККП ще продължи работата по пречистване, усъвършенстване, обновяване и укрепване. Партията ще обединява и води китайския народ в преодоляването на трудностите и предизвикателствата по пътя напред и ще работи за изграждането на силна държава и осъществяването на националното възраждане чрез модернизация в китайски стил.

Моделът на управление на ККП и Китай ще продължи да дава нов тласък на реформите в политическите партии и държавното управление по света, да допринася за по-голяма предвидимост в глобалното развитие и да обогатява историята на човешката политическа цивилизация с китайския опит.