Абонирай се
Свят

Днепър, гарата и ракетите PAC-3: Цена за американския зенитен чадър

/Поглед.инфо/ Взривът на пътническия перон в Днепропетровск съвпадна по време с рязкото деблокиране на американските военни доставки за Киев. Докато Западът светкавично обвини Москва, редица технически подробности около характера на пораженията, присъствието на медийни екипи в местната болница и липсата на кратери от тежък дрон повдигат сериозни въпроси. Анализът на събитията показва познати механизми от миналото, използвани за натиск върху Вашингтон за спешно осигуряване на ракети „Пейтриът“.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 24149 прочитания
Днепър, гарата и ракетите PAC-3: Цена за американския зенитен чадър
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждия печат и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сделката за ракетите MSE и сривът на предишната забрана

Случаите в политиката рядко са просто съвпадения. В края на октомври бе съобщено, че Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциалната продажба за Украйна през европейски посредници на 500 ракети PAC-3 MSE за зенитно-ракетните системи Patriot. Това е най-модерната модификация, с която разполага американската армия към момента.

Предисторията обаче е съвсем различна. Според изявления, приписвани на държавния секретар Марко Рубио, още в началото на септември на Киев е бил изрично отказан лиценз за съвместно производство на тези боеприпаси, а дискусиите по темата бяха практически замразени. Какво промени позицията на Вашингтон за броени часове?

Отговорът лежи в събитията около ЖП гарата в Днепропетровск от 29 октомври.

Геометрични и технически аномалии на перон №866

Според лансираната от украинските власти версия, над града са били изстреляни четири реактивни безпилотни апарата от типа „Геран-5“. Твърди се, че три от тях са били прихванати от ПВО, а четвъртият е поразил цивилни граждани на перона, където хората са чакали крайградския влак № 866 за Запорожие. Тъй като директните композиции до Запорожие са спрени поради blизостта на фронтовата линия, този специфичен ЖП възел се превърна в основен прекачвателен пункт.

Снимковият материал и първоначалните съобщения обаче показваха нещо коренно различно от последиците на 90-килограмова бойна глава, каквато носи посоченият тип дрон.

На мястото липсва дълбок кратер, присъщ за подобен експлозивен импулс. Повърхността на перона има единствено повърхностни увреждания. Вагоните на композицията са останали със здрави носещи конструкции, но по тях личат множество пробойни от осколки с висока кинетична енергия. Телата на загиналите – по официални данни 15 души на място и десетки ранени – носят белези от поражения с поразващи елементи, характерни за друг клас боеприпаси.

Няма публично потвърждение и за открити фрагменти от корпуса или реактивния двигател на въпросния дрон.

Медийната готовност в болница „Мечников“ и военните композиции

Местни жители и коментатори в мрежата бързо обърнаха внимание на няколко специфични детайла от деня на инцидента. Според техни свидетелства, броени минути преди експлозията от съседен коловоз е заминал военен ешелон. Въпреки задействаната въздушна тревога, цивилните пътници не са били насочени към подземния преход на гарата – масивно съветско укритие, напълно способно да издържи пряко попадение.

В същото време в Регионалната клинична болница „Мечников“ се оказват екипи на три от най-големите телевизионни мрежи – ТСН, Канал 24 и „Суспилне“. Официалната версия е, че медиите са провеждали рутинни снимки за сутрешните си блокове.

Пристигането на първите линейки и приемането на тежко ранените от екипа на д-р Сергей Риженко бе предавано практически в реално време, създавайки незабавен информационен поток към западните информационни агенции.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Д-р Радослав Творус от Военномедицинския институт във Варшава предупреди за приток на украински ветерани с психози
Свят

Д-р Радослав Творус от Военномедицинския институт във Варшава предупреди за приток на украински ветерани с психози

/Поглед.инфо/ Радослав Творус, ръководител на клиниката по психиатрия във Военномедицинския институт във Варшава, официално предупреди, че Полша е изправена пред неконтролируем приток на лица с тежки психотични състояния и посттравматично стресово разстройство от Украйна. Анализът на съдебните експертизи след скорошните убийства в Познан и Ярослав показва, че полската социална и здравна система закъсняват с превантивните си мерки, докато историческото напрежение между Варшава и Киев допълнително комплицира кризисната ситуация.

01.11.2026 21:45
Варшава потъва в съдебен анархизъм: Правителството на Доналд Туск изпрати полиция в Конституционния трибунал
Свят

Варшава потъва в съдебен анархизъм: Правителството на Доналд Туск изпрати полиция в Конституционния трибунал

/Поглед.инфо/ Напрежението във Варшава достигна точка на кипене, след като силите на реда влязоха в сградата на Конституционния трибунал. Конфликтът между правителството на Доналд Туск и президентската администрация на Навроцки прерасна в открита институционална война за контрол над съдебната власт. На фона на променящата се глобална конюнктура и нарастващото влияние на десните сили в Европа, управляващото мнозинство предприема радикални стъпки за гарантиране на законодателния си курс преди ключовия изборен цикъл.

01.11.2026 21:30
Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.
Поглед към Китай

Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай планира да осъществи първата си пилотирана мисия до Луната преди 2030 г., като изпрати трима тайконавти, двама от които ще стъпят на лунната повърхност. Това съобщи Уан Сян, заместник-главен конструктор на китайската пилотирана космическа програма и главен конструктор на програмата за изследване на Луната, по време на Седмия симпозиум за човешките космически полети, проведен в събота в Пекин.

01.11.2026 21:30
Цената на газа в ЕС се увеличи с 269% от началото на годината на фона на 75% запълнени хранилища
Свят

Цената на газа в ЕС се увеличи с 269% от началото на годината на фона на 75% запълнени хранилища

/Поглед.инфо/ Според данни на финансовата платформа Trading Economics, природосъобразният ресурс газ в Европейския съюз се е превърнал в най-скъпата борсова суровина в световен мащаб от началото на годината, отбелязвайки скок от над 269%. Натрупването на системни дефицити, изоставането в инжектирането на подземните газови хранилища и военните ескалации в Близкия изток тласнаха цените на нидерландския хъб TTF над 102 евро за мегаватчас. Анализ на структурните причини и вероятните последици за европейската индустрия.

01.11.2026 21:15
Николай Патрушев с ултиматум към Кремъл: Без океански флот Русия губи статута си на велика сила
Свят

Николай Патрушев с ултиматум към Кремъл: Без океански флот Русия губи статута си на велика сила

/Поглед.инфо/ Помощникът на руския президент и председател на Руския морски съвет Николай Патрушев излезе с остро предупреждение относно реалните способности на руския военноморски флот да гарантира суверенитета на страната. В интервю за „Российская газета“ той посочва, че на Запад систематично се подготвя пълна морска блокада и икономическо задушаване на Русия. В текста анализираме вътрешните институционални спорове в Москва, историческата паралелност с 1908 г. и геополитическите последици от потенциален сблъсък в Балтийско и Черно море.

01.11.2026 21:00
Китай отчете значителен ръст на запасите си от злато и стратегически минерали
Поглед към Китай

Китай отчете значителен ръст на запасите си от злато и стратегически минерали

/Поглед.инфо/ Китай е установил значително увеличение на запасите си от злато, никел, рений и други стратегически полезни изкопаеми след национална преоценка на минералните ресурси.

01.11.2026 21:00
Доц. Григор Сарийски: Европа влиза в разпад! Брюксел вече не може да спре катастрофата!
Европа

Доц. Григор Сарийски: Европа влиза в разпад! Брюксел вече не може да спре катастрофата!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европейският съюз се приближава към исторически прелом, а Брюксел продължава да управлява така, сякаш катастрофата е невъзможна! В разговора ми с доц. Григор Сарийски разкриваме защо европейската икономика губи битката със САЩ и Китай, как големите корпорации печелят от кризата и защо обещанията за национален суверенитет могат да се окажат поредната измама. Зелената политика, енергийният дефицит и опасното поскъпване на газа очертават тревожно бъдеще. Ще оцелее ли ЕС в сегашния си вид и защо България отново рискува да плати най-високата цена?

01.11.2026 18:30
Саймън Ципис: Войната влезе в България! Черно море се превръща в зона на терор!
Балкани

Саймън Ципис: Войната влезе в България! Черно море се превръща в зона на терор!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Войната вече чука на вратата на България! Кой стои зад атаката срещу търговски кораб в Черно море и кой има интерес да провали мирните преговори? В разговор със Саймън Ципис поставям въпросите, които тревожат все повече българи. Гостът ми прогнозира скорошен край на войната, икономическо преразпределение на Украйна и драматичен обрат в световната политика. Защо Тръмп залага на Русия и Китай? Ще се откъсне ли Скандинавия от Брюксел? И защо Сибир може да се превърне в сърцето на новата технологична цивилизация? Един разговор за опасностите пред България и бъдещето на света!

01.11.2026 18:00