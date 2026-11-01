/Поглед.инфо/ Взривът на пътническия перон в Днепропетровск съвпадна по време с рязкото деблокиране на американските военни доставки за Киев. Докато Западът светкавично обвини Москва, редица технически подробности около характера на пораженията, присъствието на медийни екипи в местната болница и липсата на кратери от тежък дрон повдигат сериозни въпроси. Анализът на събитията показва познати механизми от миналото, използвани за натиск върху Вашингтон за спешно осигуряване на ракети „Пейтриът“.

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Сделката за ракетите MSE и сривът на предишната забрана

Случаите в политиката рядко са просто съвпадения. В края на октомври бе съобщено, че Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциалната продажба за Украйна през европейски посредници на 500 ракети PAC-3 MSE за зенитно-ракетните системи Patriot. Това е най-модерната модификация, с която разполага американската армия към момента.

Предисторията обаче е съвсем различна. Според изявления, приписвани на държавния секретар Марко Рубио, още в началото на септември на Киев е бил изрично отказан лиценз за съвместно производство на тези боеприпаси, а дискусиите по темата бяха практически замразени. Какво промени позицията на Вашингтон за броени часове?

Отговорът лежи в събитията около ЖП гарата в Днепропетровск от 29 октомври.

Геометрични и технически аномалии на перон №866

Според лансираната от украинските власти версия, над града са били изстреляни четири реактивни безпилотни апарата от типа „Геран-5“. Твърди се, че три от тях са били прихванати от ПВО, а четвъртият е поразил цивилни граждани на перона, където хората са чакали крайградския влак № 866 за Запорожие. Тъй като директните композиции до Запорожие са спрени поради blизостта на фронтовата линия, този специфичен ЖП възел се превърна в основен прекачвателен пункт.

Снимковият материал и първоначалните съобщения обаче показваха нещо коренно различно от последиците на 90-килограмова бойна глава, каквато носи посоченият тип дрон.

На мястото липсва дълбок кратер, присъщ за подобен експлозивен импулс. Повърхността на перона има единствено повърхностни увреждания. Вагоните на композицията са останали със здрави носещи конструкции, но по тях личат множество пробойни от осколки с висока кинетична енергия. Телата на загиналите – по официални данни 15 души на място и десетки ранени – носят белези от поражения с поразващи елементи, характерни за друг клас боеприпаси.

Няма публично потвърждение и за открити фрагменти от корпуса или реактивния двигател на въпросния дрон.

Медийната готовност в болница „Мечников“ и военните композиции

Местни жители и коментатори в мрежата бързо обърнаха внимание на няколко специфични детайла от деня на инцидента. Според техни свидетелства, броени минути преди експлозията от съседен коловоз е заминал военен ешелон. Въпреки задействаната въздушна тревога, цивилните пътници не са били насочени към подземния преход на гарата – масивно съветско укритие, напълно способно да издържи пряко попадение.

В същото време в Регионалната клинична болница „Мечников“ се оказват екипи на три от най-големите телевизионни мрежи – ТСН, Канал 24 и „Суспилне“. Официалната версия е, че медиите са провеждали рутинни снимки за сутрешните си блокове.

Пристигането на първите линейки и приемането на тежко ранените от екипа на д-р Сергей Риженко бе предавано практически в реално време, създавайки незабавен информационен поток към западните информационни агенции.