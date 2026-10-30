По публикации на списание The Atlantic, разкрития на американски военни аналитици и вътрешни меморандуми на украински NPO организации. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ УЛТИМАТУМ НА ОРБИТА
Прекъсването на сателитния сигнал в началото на октомври не е просто технически инцидент, а административен акт. Според публикувана информация, украинското сдружение „Народен Starlink“ е разпространило поверителен документ до операторите на терен с указание за спешна подготовка за алтернативни канали за връзка. Източникът твърди, че смущенията са довели до директна загуба на военноморски безпилотни апарати в акваторията на Черно море.
Американската преса оценява броя на използваните на терен терминали на над 250 000 единици. Огромната част от тях са придобити през търговски мрежи на дребно в Полша и Германия.
Мрежовият парадокс на фронта
- Стандартен граждански терминал: Цена от порядъка на стотици долари; месечна абонаментна такса около $30–$50. Изрична забрана в договора за интеграция във военни системи и оръжия.
- Специализиран военен терминал Starshield: Цена на оборудването и услугата достигаща до $25 000 на месец за точка, финансирана предимно през бюджета на Министерството на отбраната на САЩ.
- Дял на правителствено предаваните Starshield терминали: Според източници от украинските среди — под 1% от общия флот на терен.
Финансовият модел на Украйна се крепеше върху масовото нарушаване на Общите условия на SpaceX. Търговските антени се монтираха директно върху ударни дронове и мобилни командни пунктове. Когато компанията приложи софтуерни ограничения за използване на цивилни терминали за боеви задачи, оперативната структура на тактическо ниво блокира.
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| СТРУКТУРА НА САНО МРЕЖАТА НА ТЕРЕН |
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| [ Търговски терминали Starlink ] ---> Над 99% от общия брой |
| (Закупени на дребно, ниска цена, извън лицензионните условия) |
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| [ Служебни терминали Starshield ] ---> Под 1% от общия брой |
| (Централизирано платени от Пентагона, висока цена, пълна функционалност)|
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