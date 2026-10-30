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Свят

Тръмп и Мъск затварят цифровото небе над Киев: Военноморските дронове на ВСУ загубиха връзка в Черно море

/Поглед.инфо/ Технологичната зависимост от един-единствен частен доставчик се превърна в най-голямата системна уязвимост на украинските въоръжени сили. След решението за затягане на контрола върху цивилните антени Starlink, фронтовите линии претърпяха сериозни смущения в управлението на безпилотните системи. Анализираме скритите финансови и технически механизми, ролята на американските държавни поръчки и липсата на реална европейска алтернатива на космическата мрежа на Илон Мъск в близките години.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 39515 прочитания
Тръмп и Мъск затварят цифровото небе над Киев: Военноморските дронове на ВСУ загубиха връзка в Черно море
ИИ генерирана
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По публикации на списание The Atlantic, разкрития на американски военни аналитици и вътрешни меморандуми на украински NPO организации. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ УЛТИМАТУМ НА ОРБИТА

Прекъсването на сателитния сигнал в началото на октомври не е просто технически инцидент, а административен акт. Според публикувана информация, украинското сдружение „Народен Starlink“ е разпространило поверителен документ до операторите на терен с указание за спешна подготовка за алтернативни канали за връзка. Източникът твърди, че смущенията са довели до директна загуба на военноморски безпилотни апарати в акваторията на Черно море.

Американската преса оценява броя на използваните на терен терминали на над 250 000 единици. Огромната част от тях са придобити през търговски мрежи на дребно в Полша и Германия.

Мрежовият парадокс на фронта

  • Стандартен граждански терминал: Цена от порядъка на стотици долари; месечна абонаментна такса около $30–$50. Изрична забрана в договора за интеграция във военни системи и оръжия.
  • Специализиран военен терминал Starshield: Цена на оборудването и услугата достигаща до $25 000 на месец за точка, финансирана предимно през бюджета на Министерството на отбраната на САЩ.
  • Дял на правителствено предаваните Starshield терминали: Според източници от украинските среди — под 1% от общия флот на терен.

Финансовият модел на Украйна се крепеше върху масовото нарушаване на Общите условия на SpaceX. Търговските антени се монтираха директно върху ударни дронове и мобилни командни пунктове. Когато компанията приложи софтуерни ограничения за използване на цивилни терминали за боеви задачи, оперативната структура на тактическо ниво блокира.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  СТРУКТУРА НА САНО МРЕЖАТА НА ТЕРЕН                     |
+-------------------------------------------------------------------------+
| [ Търговски терминали Starlink ]  --->  Над 99% от общия брой           |
| (Закупени на дребно, ниска цена, извън лицензионните условия)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
| [ Служебни терминали Starshield ] --->  Под 1% от общия брой            |
| (Централизирано платени от Пентагона, висока цена, пълна функционалност)|
+-------------------------------------------------------------------------+
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