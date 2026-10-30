Китайската страна събира в себе си както силна производствена база, така и голям потребителски пазар

/Поглед.инфо/ На 19 октомври Държавното статистическо управление на Китай публикува данни, според които брутният вътрешен продукт на страната за първите три тримесечия на 2026 г. надхвърля 107 трилиона юана. Успоредно с икономическия растеж външната търговия също запазва силната си динамика. Общата стойност на вноса и износа на стоки достига 39,94 трилиона юана, което представлява увеличение от 18,8% на годишна база. Износът нараства с 16,4% до 23,2 трилиона юана, а вносът се увеличава по-бързо – с 22,3%, достигайки 16,74 трилиона юана.

Тези резултати очертават важна тенденция в развитието на китайската икономика. Страната не само запазва позициите си на водещ световен износител, но и разширява ролята си като един от основните пазари за международни стоки. Съчетаването на двете функции – на голям доставчик и мащабен потребител – показва колко дълбоко Китай е интегриран в глобалната икономика. Тази промяна придобива особено значение в контекста на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), когато качеството на растежа и устойчивостта на външнотърговските връзки ще бъдат сред ключовите икономически приоритети.

Според професор Оуян Жъхуей от Централния университет по финанси и икономика тенденцията не се изчерпва с увеличаването на търговските обеми. Тя отразява и промяна в ролята на Китай в световната икономика, както и способността на страната да поддържа растеж в условията на променяща се международна среда.

Съществена трансформация се наблюдава и в структурата на износа. Представата за китайските стоки като предимно евтини продукти за масовия пазар все по-трудно обяснява реалната картина. През първите три тримесечия износът на механични и електрически продукти нараства с 23,7%, като делът му достига 64,3% от общия износ. Това показва нарастващото значение на промишлените изделия с по-висока технологична и добавена стойност. В глобално проучване на CGTN 84,7% от анкетираните посочват водещите технологии и доброто съотношение между цена и качество като основни конкурентни предимства на китайските продукти.

Ролята на Китай като голям вносител е по-малко познатата, но все по-значима страна на присъствието му в световната икономика. През първите три тримесечия на 2026 г. вносът на Китай нараства с 22,3% на годишна база – с 5,9 процентни пункта повече от износа. По-бързият растеж на вноса показва, че външната търговия се развива в по-балансирана посока. Зад тази тенденция стои мащабът на китайския вътрешен пазар и нарастващото му значение за международните производители и доставчици.

Вече 17 поредни години Китай е вторият по големина вносител в света и е сред основните пазари за износ на близо 80 държави. През първите седем месеца на 2026 г. вносът от над 150 търговски партньори на страната отчита положителен растеж. Резултатите подчертават значението на китайското търсене за търговските партньори, включително чрез създаването на работни места и генерирането на данъчни приходи. В глобално проучване на CGTN 89,8% от анкетираните смятат, че Китай допринася за тези икономически ползи в други държави.

Зад общия обем на търговията стои и друга важна тенденция – активността на различните категории предприятия. През първите три тримесечия частните компании реализират внос и износ на стойност 22,73 трилиона юана, което е увеличение от 19,1% на годишна база. Те формират 56,9% от общия външнотърговски оборот и остават водещият участник в сектора. В същото време вносът и износът на предприятията с чуждестранни инвестиции нарастват с 19%, а при държавните предприятия ръстът е 17,8%.

Положителната динамика и при трите групи показва, че разширяването на външната търговия се основава на широка стопанска база, а не на развитието само на един тип предприятия.

Способността да изнасяш конкурентоспособни продукти и едновременно с това да привличаш чуждестранни стоки отразява две взаимно допълващи се предимства – силна производствена база и голям потребителски пазар. Именно съчетаването им е важен фактор за устойчивостта на китайската икономика и помага да се разбере значението на БВП, надхвърлящ 107 трилиона юана.