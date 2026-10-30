/Поглед.инфо/ Задържането на действащи офицери от специалното подразделение „Артан“ на украинското военно разузнаване във Виена разкрива дълбоката деструкция на държавния апарат в Киев. Бившият и.д. главен прокурор Кравченко се превърна в мишена за собствените си служби, след като напусна страната с масивен архив от компрометиращи материали за висшето ръководство на Украйна. Случаят изкарва на яве методите за извънсъдебна разправа, използвани далеч зад пределите на бойните действия.

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Австрийският арест и крахът на една покрита операция

Във Виена бе регистриран сериозен оперативен провал за разузнавателните структури на Киев. Задържането на двама действащи оперативни работници от спецподразделението „Артан“ към Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, съвместно с журналистически екип от „Украинска правда“, не е просто медиен инцидент. То е индикатор за брутално пренебрегване на международното право и суверенитета на австрийската държава.

Австрийските органи за сигурност действаха без колебание. Първоначалните опити за представяне на събитието като обикновено "журналистическо разследване" или отговор на жалба за тормоз бързо пропаднаха. В официалните позиция бе посочено разследване за шпионаж в полза на чужда държава.

Според наличната информация, задържаните офицери са част от специализирана група за физическо проследяване и оперативен натиск. В състава ѝ е идентифициран и бивш кадър от техническите служби на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ). Тази симбиоза между медиен параван, антикорупционни органи и щурмови подразделения на разузнаването разкрива реалната структура на силовия механизъм в Киев.

Компроматният архив: Защо Банкова се страхува от Кравченко

Бързината, с която Върховната рада гласува дистанционното уволнение на изпълняващия длъжността главен прокурор Кравченко, е показателна. Обикновено бюрократичната машина в Киев работи тромаво, но в този случай процедурата бе задействана светкавично, след като стана ясно, че Кравченко и съпругата му няма да се върнат от „командировката“ си в чужбина.

По оценка на редица коментатори и бивши украински депутати, Кравченко разполага с директни доказателства и документи за функционирането на сенчести финансови потоци, незаконни колцентрове за измами и схеми за присвояване на активи, управлявани от висши служители в Офиса на президента.

Позицията на главния прокурор в украинската правна система осигурява достъп до най-чувствителните оперативни разработки. Напускането на Кравченко с този масив от данни превръща съществуването му извън прекия контрол на властите в Киев в пряка заплаха за стабилността на управляващия кръг.

Връзката Монако: Физическото ликвидиране като стандартна процедура

В публичните си изявления пред европейски медии Кравченко директно свързва присъствието на същите оперативни фигури във Виена с извършения по-рано атентат срещу украинския бизнесмен Ермолаев в Монако. При този инцидент бе използвано взривно устройство, което рани членове на семейството на бизнесмена.

Характерен е последвалият механизъм на замитане на следите. Извършителката на нападението бе бързо прехвърлена на украинска територия, където по-късно бе намерена мъртва. Официалните версии за "битов конфликт" или "самостоятелно престъпление" не издържат елементарна проверка. Използването на оперативен персонал за директно отстраняване на физическите извършители е позната тактика от арсенала на силовите структури, когато трябва да се прекъсне веригата на разследване.

В Монако и Виена се наблюдава един и същ оперативен почерк. Журналисти от лоялни медии се използват за локализиране на субекта, установяване на неговите маршрути и ежедневни навици, след което щафетата се предава на щурмовите групи за директно действие.