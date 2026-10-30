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Свят

От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс

/Поглед.инфо/ На провелата се в Москва среща на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF) бе очертана радикална институционална трансформация. Русия предложи превръщането на дискусионната платформа в напълно функциониращ газов картел по модела на ОПЕК+. На фона на кризата в Ормузкия проток, рекордното запълване на европейските хранилища от едва 75% и ценовите пикове в ЕС, страните контролиращи 70% от световните запаси подписаха Московската декларация за технологичен суверенитет и пазарна защита.

Деж. редактор д-р Румен Петков 22330 прочитания
От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс
ИИ генерирана
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Административната консолидация на тръбите: От клуб за разговори към твърд картел

Възможността Форумът на страните износителки на газ (GECF) да придобие зъби и да спре да функционира като просто дискусионно кафене за енергийни министри се обсъжда от две десетилетия. Днес обаче – според заявеното от помощника на руския президент Юрий Ушаков и потвърдено в приетата Московска декларация – процесът преминава в фаза на административно институционализиране.

Причината за този ход е проста и се крие във физиката на пазара. По данни от годишния доклад на GECF за май 2026 г., глобалното потребление на природен газ се очаква да се покачи с 1,2% през 2025 г. до ниво от 4,2 трилиона кубически метра. Страните от този формат държат над 70% от доказаните световни резерви, близо 42% от износа по тръбопроводи и 47% от търговията с втечнен природен газ (LNG). Когато подобен ресурс се концентрира в ръцете на държави като Русия, Иран, Катар, Алжир и Венецуела, запазването на пазарна пасивност граничи с икономически мазохизъм.

Разбира се, твърденията за незабавно копиране на механизмите на ОПЕК трябва да се гледат със здравословен скептицизъм. За разлика от суровия петрол, който се превозва лесно с танкери и може бързо да се пренасочва, газовият пазар исторически е обвързан с твърда тръбопроводна инфраструктура и дългосрочни договори с клаузи „вземай или плащай“ (take-or-pay). Втечненият газ частично промени тази динамика, но не я премахна напълно. Поради тази причина опитът да се наложат производствени квоти за синото гориво ще срещне сериозни технически препятствия – нещо, което в западните аналитични среди обичат да изтъкват.

Но същността на инициативата на Москва не е просто в определянето на дневни добивни квоти. Целта е изграждането на механизъм за координация при извънредни кризи и блокиране на едностранни санкции.

Европа в ценови капан: Математиката на самоизолацията

Европейският съюз продължава да демонстрира завидни умения в сглобяването на собствената си икономическа примка. Докато Брюксел издава директиви за окончателно скъсване с руския ресурс, суровата статистика към края на октомври показват запълняемост на газовите хранилища в ЕС от едва около 75%. Резултатът бе мигновен – на 26 октомври цените на природния газ на нидерландския хъб TTF удариха четиригодишен връх.

По оценки на Международния газов съюз (IGU), през 2026 г. се очаква козметично свиване на световното търсене с 0,2% (около 7 милиарда кубика) поради високите цени и шоковете в Ормузкия проток, през който преминава близо 20% от световния транзит на LNG. Но това е временен шум в системата. В дългосрочен план до 2050 г. търсенето ще набъбне до 5,5 трилиона кубически метра годишно.

И тук изниква логичният въпрос: кой ще покрие тази разлика?

Китай и Индия се очертават като основни консуматори, съответно с прогнозирано потребление от 660 и 230 милиарда кубика. Западната индустрия, останала без евтин тръбопроводен газ от Сибир, губи конкурентоспособност спрямо азиатските си съперници. Когато спреш захранването на собствената си химическа и металургична промишленост, не провеждаш геополитика – провеждаш деиндустриализация.

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