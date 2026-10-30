/Поглед.инфо/ Анкара коренно променя реториката си за сигурността в Черно море след поредица от инциденти с търговски кораби. Министърът на отбраната Яшар Гюлер обяви, че страната си запазва правото на военен отговор при нападения срещу съдове под турски флаг. Докато икономическите щети за турския бизнес вече надхвърлят милиарди долари, опита за дипломатическо разделяне на корабоплавателните маршрути между Москва и Киев напълно блокира. Пред Анкара остава единствено рискованият път на военните конвои.

По публикации на TASS и анализатори от РАН. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Загубите за 20 милиарда долара, които счупиха дипломатическата маса в Анкара

Дипломатическият балет на Турция в Черно море приключи. И причините за това не са идеологически, а строго финансови. Твърди се, че щетите за турския търговски сектор от зачестилите нападения и инциденти в акваторията вече достигат гигантската сума от 20 милиарда долара – оценка, цитирана от Мустафа Джан, председател на борда на корабната компания Transbosphorus. Когато залогът стане толкова висок, "меката сила" на Външно министерство отстъпва място на военната топография.

Заявената от турския министър на отбраната Яшар Гюлер готовност за използване на "всички законови средства" в отговор на атаки срещу кораби под турски флаг не е просто реторичен жест. Това е опит да се спре финансовият кървеж на турските корабособственици, които се виждат принудени да изпращат амортизирани, остарели съдове – т.нар. "сив флот" – за да намалят застрахователните си премии. Търговският маршрут между Самсун и Новоросийск се превърна в една от най-скъпите и опасни логистични отсечки в световен мащаб.

Илюзията за двустранните сигурни коридори и защо тя се срина

През октомври Анкара лансира проект, който на хартия изглеждаше като административно решение на кризата: физическо разделяне на маршрутите. Според този план украинските съдове трябваше да се движат плътно по крайбрежната полоса на Румъния и България до Босфора, докато руският поток трябваше да минава през грузински и турски акваториални води.

Тази концепция обаче съдържаше фундаментален дефект – тя изискваше пълно взаимно доверие за липса на скрит военен транзит. Москва категорично отказа да приеме подобен механизъм. Според руски военни експерти, предишният опит с т.нар. "зърнен коридор" е демонстрирал, че граждански сухотоварни кораби са били използвани като плаващи платформи за launch (изстрелване) на безекипажни катери и безпилотни апарати. От гледна точка на руското Министерство на отбраната, всеки съд, превозващ товари с двойна употреба или оръжие за пристанищата в Одеса и Черноморск, представлява легитимна цел, независимо от флага, под който плава.

Анатомия на инцидентите: Мостът между Новоросийск и турските пристанища

Напрежението не възникна в денонощие. Хронологията на събитията показва системно ескалиране на рисковете. През август бяха регистрирани удари по корабите "Яшар" и "Надежда" (плаващ под камерунски флаг, но с турски екипаж и превозващ селскостопанска продукция от Самсун). Пожарът на борда на "Надежда" и последвалата евакуация на трима ранени турски моряци с помощта на руските черноморски сили показаха, че търговският флот е пряко изложен на ударната вълна от безекипажните катери (УБК).

Сега Турция прави опит да разшири географския си отпечатък. Инициативата за съвместна противоминна група (MSCG Black Sea), подписана през януари 2024 г. между Турция, България и Румъния, вече отваря врати за участие на държави извън региона, дори и те да не предоставят морски съдове. Това е ясен сигнал за интернационализиране на сигурността в басейна, което обаче директно засяга духа на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г.