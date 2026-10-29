/Поглед.инфо/ На 28 октомври Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ обяви, че добавя три китайски субекта към списъка по Закона за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите.

По този повод говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че в Китай не съществува принудителен труд и съответните мерки на американската страна нямат никаква фактическа основа. САЩ продължават да манипулират темата за „правата на човека“, като осъществява на практика едностранен протекционизъм и политика на сплашване и тормоз. Китайската страна категорично осъжда това и решително се противопоставя на случващото се.

Тези действия се отклоняват от консенсуса, постигнат от държавните глави на двете страни, сериозно подкопава стабилността на китайско-американските икономически и търговски отношения. Американската страна следва незабавно да прекрати политическите манипулации и клеветническите атаки и да сложи край на необоснования натиск върху китайските предприятия. Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити твърдо собствените си интереси.