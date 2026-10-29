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Поглед към Китай

Китай ще предприеме необходимите мерки срещу американските санкции

/Поглед.инфо/ На 28 октомври Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ обяви, че добавя три китайски субекта към списъка по Закона за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите.

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Китай ще предприеме необходимите мерки срещу американските санкции
Източник: 38picres.cgtn.com
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По този повод говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че в Китай не съществува принудителен труд и съответните мерки на американската страна нямат никаква фактическа основа. САЩ продължават да манипулират темата за „правата на човека“, като осъществява на практика едностранен протекционизъм и политика на сплашване и тормоз. Китайската страна категорично осъжда това и решително се противопоставя на случващото се.

Тези действия се отклоняват от консенсуса, постигнат от държавните глави на двете страни, сериозно подкопава стабилността на китайско-американските икономически и търговски отношения. Американската страна следва незабавно да прекрати политическите манипулации и клеветническите атаки и да сложи край на необоснования натиск върху китайските предприятия. Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити твърдо собствените си интереси.

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