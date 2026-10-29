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Свят

Кремъл обещава $50 милиарда стокообмен на Африка, но логистиката минава през критични тесни точки

/Поглед.инфо/ Срещата на върха „Русия – Африка“ в Москва събра 48 делегации на фона на геополитическо пренареждане. Докато Кремъл декларира цел за достигане на 50 милиарда долара двустранен стокообмен и разгръща атомни и хидроенергийни проекти, зад дипломатическия протокол стоят твърди изчисления за суровинен достъп, военни гаранции в Сахел и изграждане на алтернативна логистика извън контрола на западните финансови институции.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 5760 прочитания
Кремъл обещава $50 милиарда стокообмен на Африка, но логистиката минава през критични тесни точки
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Търговският математически модел: $27 милиарда днес, $50 милиарда утре?

Цифрите са сух индикатор за реалните възможности на всяка геополитическа стратегия. Обявеният от руската страна стокообмен с африканските държави от над 27 милиарда долара за миналата година (спрямо 18 милиарда през 2022 г.) показва възходяща траектория, но зад тази статистика се крият сериозни структурни дисбаланси.Руският износ – предимно пшеница, петролни продукти, торове и въоръжение – формира лъвския дял от този обем. В същото време вносът от Африка към Руската федерация се свива до скромните 4 милиарда долара годишно, което представлява около 8% от общите руски нужди от селскостопански внос.

Поставената от Кремъл цел за бързо преодоляване на прага от 50 милиарда долара стокообмен изисква нещо повече от декларации за намерение. Тя изисква фундаментална промяна в разплащателните механизми. При липсата на директни суопови линии между рублата и локалните африкански валути (като франка CFA,нигерийската найра или египетската лира), повечето транзакции продължават да срещат банкови сътресения,предизвикани от вторичните западни санкции. Твърди се, че на закрити сесии се обсъжда съвместно внедряване на алтернативни финансови съобщения, но към момента няма публично потвърждение за създаването на работещ аналог на SWIFT за целия континент.

Енергийният залог: Атомът на Египет и хидроресурсите на Конго

Истинският тест за дългосрочното руско присъствие не са зърнените доставки, а изграждането на критична инфраструктура, която обвързва държавите за десетилетия напред. Изграждането на четириблоковата АЕЦ „Ел-Дабаа“ в Египет с реактори ВВЕР-1200 по проект на „Росатом“ е класически пример за такъв тип технологична котва. Проектът, оценяван на десетки милиарди долара, не просто захранва египетската индустрия, а прави Кайро зависим от руското ядрено гориво и сервизно обслужване за следващите 60 до 80 години.

В същото време заявлението, че „РусГидро“ има готовност за модернизация на електроцентрали и проектиране на малки ВЕЦ в Република Конго и други държави от региона, адресира най-голямата спирачка пред африканската икономика – хроничния дефицит на генериращи мощности. Според коментатори от енергийния сектор обаче,реализацията на над 30-те заявени енергийни проекта в 16 страни ще зависи пряко от това кой и как ще гарантира тяхното финансиране. Когато държави като Нигер или Мали са с ограничен достъп до международните капиталови пазари, въпросът за държавните кредити от страна на Москва става централен.

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