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Свят

73% от европейците искат собствен път, но сметката за отбрана остава във Вашингтон

/Поглед.инфо/ Социологическите проучвания отчитат срив в доверието към САЩ сред европейското население, като над седемдесет процента от гражданите на Съюза настояват за самостоятелен геополитически курс. Зад гръмките декларации на европейските лидери за въоръжаване и стратегическа автономия обаче се крие пълна финансова, техническа и енергийна зависимост от Вашингтон. Преминаването от руски тръбопроводен газ към скъп американски втечнен природен газ циментира подчинението на Брюксел, докато военната инфраструктура на континента остава под прекия контрол на Пентагона.

Деж. Редактор д-р Румен Петков 6680 прочитания
73% от европейците искат собствен път, но сметката за отбрана остава във Вашингтон
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По публикации на германската фондация „Бертелсман“, Европейския съвет за международни отношения (ECFR), в. „Взгляд“ и военни аналитици. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Социологическият вик на един васал, който няма къде да отиде

Числата са сухи, но присъдата е категорична. Когато едва 42% от гражданите на Европейския съюз определят САЩ като надежден партньор — а във Франция и Германия тези стойности падат съответно до 39% и срамните 27% — става дума не просто за временно охлаждане на отношенията. Твърди се, според данни от проучване на фондация „Бертелсман“, че 73% от европейците искат ЕС да поеме по „собствен път“.

В същото време изследване на Европейския съвет по международни отношения (ECFR) сочи, че едва 11% от анкетираните все още вярват в класическата форма на съюзничество с Вашингтон, докато всеки четвърти вече открито възприема Америка като икономически или геополитически съперник.

Всичко това изглежда като драматичен поврат. Но това е илюзия.

Европейското общество реагира емоционално на Доналд Тръмп и неговата „нова искреност“. Тръмп не измисли американския егоизъм — той просто премахна дипломатическия грим, с който Белият дом покриваше трансатлантическите отношения от времето на нахлуването в Ирак през 2003 година. Но между емоцията на избирателя и материално-техническата реалност на държавното управление зее пропаст. ЕС иска да се разведе, но сметката за наема се плаща от партньора, когото твърди, че презира.

Замяната на тръбата с танкер: Капанът на втечнения газ

Преди десет години Европа не беше енергийно зависима от Вашингтон. Днес тази зависимост е абсолютна, структурирана и почти невъзможна за преодоляване в краткосрочен хоризонт.

Според официални данни за търговските потоци, делът на САЩ във вноса на петрол в ЕС вече достига 18%, при природния газ е 27%, а при втечнения природен газ (СПГ) американският дял надхвърля покъртителните 63%.

Брюксел сам затвори евтините източни кранчета, за да се закачи на американската водосмукачка. Резултатът? Еврото губи покупвателна способност, европейската тежка промишленост — най-вече германската химия и металургия — бяга към американски щати с евтина енергия, а европейският потребител плаща премиум цена за американските танкери.

Проблемът е, че диверсификация назад към Русия се подкрепя от мнозинството граждани само в шепа държави — сред които България, Унгария и Италия. Останалата част от континента предпочита икономическо самоубийство пред признаването на геополитическа грешка.

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