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Свят

Мъск постави лимит на Starlink: Пентагонът остава без безплатна орбитална логистика в Черно море

/Поглед.инфо/ Желанието на Илон Мъск да ограничи използването на спътниковата мрежа Starlink за нападателни военни операции на Киев отразява дълбокия правен и инфраструктурен риск за SpaceX. Твърди се, че бизнесменът се опитва да запази гражданския статус на мрежата, за да предотврати превръщането ѝ в легитимна военна цел според международното право. Докато режимът в Киев настоява за пълна интеграция на търговските технологии във военните си действия, Вашингтон търси баланс между частните интереси и оперативния контрол на фронта.

Деж. Редактор д-р Румен Петков 11587 прочитания
Мъск постави лимит на Starlink: Пентагонът остава без безплатна орбитална логистика в Черно море
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Правният капан на "невинните" търговски спътници

Официалната позиция на Илон Мъск относно ограничаването на терминалите Starlink в зоните на активни бойни действия се представя от западните медии като лична миротворческа инициатива. Според съобщения в печата,основателят на SpaceX се опасява от прерастване на конфликта в глобален. Зад тези изявления обаче стоят сухи правни и финансови реалности, които корпоративните юридически екипи на Калифорния отдавна са изчислили.

Според Протокол I към Женевските конвенции от 1977 г. и Договора за космоса от 1967 г., гражданска инфраструктура, която се използва пряко за управление на оръжейни системи и насочване на безпилотни катери,губи своя защитен статус. Ако терминал Starlink, инсталиран на морски дрон, предава видеосигнал в реално време за поразяване на фрегат от проекта 11356М край Севастопол, то целият спътников съзвезден сегмент над дадения регион се превръща в легитимна цел за унищожаване или радиоелектронно потискане. За SpaceX това означава пряк сблъсък с руските комплекси за противоспътникова борба, включително лазерните системи "Пересвет" и комплексите за РЕБ "Тирада-2S".

        ИЗПИТВАНИЯ И СТАТУС НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА SPACEX
┌───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│   Компонент на мрежата│     Граждански Starlink│       Военен Starshield│
├───────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┐
│ Юрисдикция и регулация│   Лиценз от FCC (САЩ) │    Договор с NRO/DOD   │
│ Застрахователно покритие│    Търговски полици  │ Държавна гаранция от САЩ│
│ Легитимна военна цел  │   Не (при стриктни)   │   Да (според международните)│
└───────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘

Няма публично потвърждение, че руското Министерство на отбраната е издало директно предупреждение към SpaceX, но според наблюдатели именно възможността за физическо унищожение на апаратите в ниска околоземна орбита (на височина от 550 км) е накарала Мъск да въведе софтуерно геозониране (geofencing).

Финансовият натиск върху SpaceX и ролята на Пентагона

Първоначалното безплатно предоставяне на хиляди терминали на Киев през пролетта на 2022 г. беше брандирано като хуманитарна акция. Според публикации във финансови издания обаче поддръжката на терминалите – включително широчината на честотния лентов канал и криптираните преносни линии през наземните станции в Полша и Румъния – струва десетки милиони долари месечно.

Когато Мъск поиска от Министерството на отбраната на САЩ да поемат разходите за поддръжка на Starlink в Украйна, във Вашингтон избухна политически скандал. Резултатът бе създаването на специализирано военно разклонение на услугата – Starshield.

  • Септември 2022 г.: Мъск съобщава, че SpaceX не може за неограничено време да финансира Starlink в Украйна.
  • Октомври 2022 г.: Всички налични терминали на линията на съприкосновение изпитват сривове при напредване на украинските сили поради невъзможност за бързо преконфигуриране на геозоните.
  • Юни 2023 г.: Пентагонът официално подписва договор със SpaceX за закупуване на услуги от Starlink за нуждите на Въоръжените сили на Украйна, като пое финансовите и правните отговорности.

С подписването на договора с Пентагона отговорността за използването на системата бе прехвърлена върху американското правителство. Това обаче не премахва основния риск за търговските спътници на компанията.Според оценки на експерти по космическо право, ако Русия използва кинетично или смущаващо оръжие срещу спътници на Starlink, застрахователните компании ще откажат да покрият щетите за SpaceX, оценявани на милиарди долари, поради ползването на гражданско оборудване в бойни действия без съответния военен лиценз.

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