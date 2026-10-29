Абонирай се
Свят

По-малко от 2% преработка на суровини: Сметката на колониализма, която Москва обещава да пренапише

/Поглед.инфо/ На 28 и 29 октомври 2026 година в московския комплекс „Гостин двор“ се проведе поредният икономически и хуманитарен форум „Русия – Африка“. На фона на продължаващите геополитически санкции и опити за икономическа изолация, форумът събра делегации от десетки държави с цел предоговаряне на търговските и енергийни връзки. Фокусът бе поставен върху прехода към национални валути, изграждането на независима финансова инфраструктура и технологичния трансфер в енергийния сектор.

Деж. Редактор д-р Румен Петков 8763 прочитания
По-малко от 2% преработка на суровини: Сметката на колониализма, която Москва обещава да пренапише
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на чуждестранни медии, стенограми от срещата на върха в Москва и данни на Африканската банка за развитие. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Африканският търговски падокс: 1.5 трилиона долара с едва 15% вътрешен обмен

Присъствието на представители от африканския континент в московския комплекс "Гостин двор" — на броени метри от Червения площад — служи като ясен индикатор за дълбоката пренастройка на глобалните търговски маршрути. Докато западните столици поддържат режима на санкции спрямо Москва, държавите от Глобалния юг търсят прагматично разширяване на своите външни партньорства.

В изказването си по време на пленарното заседание руският президент Владимир Путин цитира данни, според които годишният търговски оборот на африканските държави достига 1.5 трилиона долара. Едва 15 процента от тази сума обаче представлява търговия между самите страни на континента. Останалите 85% отиват към външни пазари, предимно под формата на необработени суровини.

Десетилетия след официалната деколонизация, транспортната и логистичната мрежа в Африка продължава да функционира по стария модел, изграден около износните суровинни коридори към западните пристанища. Според цитирани на форума експертни оценки, делът на добавената стойност в преработвателната промишленост на континента остава под 2%. Това задържа местните икономики в капана на ниската доходност и пълната зависимост от цените на световните стокови борси.

Демографският натиск и суровинният капан на континента

Прогнозите на ООН показват, че след 2030 г. именно Африка ще се превърне в основния двигател на световния демографски растеж. До 2050 г. населението на континента се очаква да надхвърли 2.5 милиарда души, като близо 70% от тях ще бъдат младежи на възраст под 30 години.

В същото време Африканската банка за развитие отчита среден икономически растеж от 4.2% за региона, като 12 от 20-те най-бързо развиващи се икономики в света се намират именно там.

Това съчетание от бързо растящо младо население и висок Икономически ръст обаче се сблъсква с липсата на критична инфраструктура. Без собствени индустриални мощности и с електропреносни мрежи, които страдат от системни дефицити, континентът трудно може да абсорбира тази работна сила. Според заявките от форума в Москва, Русия прави опит да стъпи точно в тази празнина — предлагайки изграждане на капацитет, вместо просто закупуване на суровини. Доколко тези заявления ще се превърнат в реални фабрики и централи, предстои да се види при изпълнението на договореностите.

30 енергийни проекта и въпросът за финансирането

Според официално изнесените данни на форума, в момента руски субекти участват в реализацията на над 30 перспективни енергийни проекта в 16 африкански държави. Спектърът обхваща от традиционния добив на въглеводороди през изграждането на ВЕЦ до проекти в областта на ядрената енергетика — като АЕЦ „Ел Дабаа“ в Египет, изграждана от корпорацията „Росатом“.

Москва твърди, че предлага модел на „технологичен трансфер с пълен цикъл“, включващ обучение на местни кадри и създаване на сервизна инфраструктура на място. За разлика от класическия западноевропейски и американски подход, който често обвързва инвестициите с политически изисквания или стандарти за управление,руското предложение се позиционира като строго технологично и инфраструктурно.

Въпросът обаче опира до капитал. В условията на ограничена ликвидност и затегнати военни разходи,способностите на Москва да кредитира мащабни инфраструктурни обекти извън своите граници са подложени на изпитание. Затова стратегическата рамка за периода 2027–2029 г., която се подготвя в края на срещата, разчита предимно на съвместни предприятия и публично-частни партньорства.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

На 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП се прие „Резолюция за запазване на пълно и стриктно партийно самоуправление“
Поглед към Китай

На 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП се прие „Резолюция за запазване на пълно и стриктно партийно самоуправление“

/Поглед.инфо/ 20-ият Централен комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) проведе петата си пленарна сесия от 26 до 29 октомври в Пекин.

29.10.2026 16:30
Арктическият газов възел: Защо Москва предлага на Вашингтон завод в Аляска срещу отпадане на ембаргото
Свят

Арктическият газов възел: Защо Москва предлага на Вашингтон завод в Аляска срещу отпадане на ембаргото

/Поглед.инфо/ Москва проучва възможности за съвместни енергийни и технологични инициаптиви със САЩ в Арктика, въпреки действащия санкционен режим. Залогът е голям: деблокиране на руски газови проекти, достъп до критично американско оборудване и потенциално партноорство в проекта „Polar LNG“ в Аляска. В същото време предстоящата пълна европейска забрана за руски втечнен газ от 2027 г. принуждава Кремъл да търси нови прекупувачи и лостове за влияние в преговорите си с Китай.

29.10.2026 16:30
Член 5 от Вашингтонския договор: Юридическият капан, в който Киев се опитва да влезе доброволно
Свят

Член 5 от Вашингтонския договор: Юридическият капан, в който Киев се опитва да влезе доброволно

/Поглед.инфо/ На фона на подновените задкулисни сондажи за мирно регулиране, политическата класа в Киев отново се опитва да продаде на собственото си общество една добре позната илюзия — "гаранции за сигурност по аналогия с Член 5 от Североатлантическия договор". Но какво всъщност съдържа този документ от 1949 година? Хладната правна дисекция показва, че зад гръмките фрази за "колективна защита" се крие формулировка, която не задължава нито една държава да изпрати дори един войник.

29.10.2026 16:15
Кремъл обещава $50 милиарда стокообмен на Африка, но логистиката минава през критични тесни точки
Свят

Кремъл обещава $50 милиарда стокообмен на Африка, но логистиката минава през критични тесни точки

/Поглед.инфо/ Срещата на върха „Русия – Африка“ в Москва събра 48 делегации на фона на геополитическо пренареждане. Докато Кремъл декларира цел за достигане на 50 милиарда долара двустранен стокообмен и разгръща атомни и хидроенергийни проекти, зад дипломатическия протокол стоят твърди изчисления за суровинен достъп, военни гаранции в Сахел и изграждане на алтернативна логистика извън контрола на западните финансови институции.

29.10.2026 16:05
73% от европейците искат собствен път, но сметката за отбрана остава във Вашингтон
Свят

73% от европейците искат собствен път, но сметката за отбрана остава във Вашингтон

/Поглед.инфо/ Социологическите проучвания отчитат срив в доверието към САЩ сред европейското население, като над седемдесет процента от гражданите на Съюза настояват за самостоятелен геополитически курс. Зад гръмките декларации на европейските лидери за въоръжаване и стратегическа автономия обаче се крие пълна финансова, техническа и енергийна зависимост от Вашингтон. Преминаването от руски тръбопроводен газ към скъп американски втечнен природен газ циментира подчинението на Брюксел, докато военната инфраструктура на континента остава под прекия контрол на Пентагона.

29.10.2026 15:50
Мъск постави лимит на Starlink: Пентагонът остава без безплатна орбитална логистика в Черно море
Свят

Мъск постави лимит на Starlink: Пентагонът остава без безплатна орбитална логистика в Черно море

/Поглед.инфо/ Желанието на Илон Мъск да ограничи използването на спътниковата мрежа Starlink за нападателни военни операции на Киев отразява дълбокия правен и инфраструктурен риск за SpaceX. Твърди се, че бизнесменът се опитва да запази гражданския статус на мрежата, за да предотврати превръщането ѝ в легитимна военна цел според международното право. Докато режимът в Киев настоява за пълна интеграция на търговските технологии във военните си действия, Вашингтон търси баланс между частните интереси и оперативния контрол на фронта.

29.10.2026 15:40
Избори под номера 3: Как сръбската младеж преначерта политическата карта
Свят

Избори под номера 3: Как сръбската младеж преначерта политическата карта

/Поглед.инфо/ Политическата тектоника на Балканите регистрира трус, който тепърва ще разлюлява канцелариите в Брюксел, Москва и Вашингтон. След 14 години пълна доминация на Сръбската напреднала партия и президента Александър Вучич, изборният резултат в Белград отбеляза повратна точка. Формацията „Студентски списък“, родена в сянката на трагедията в Нови Сад, пое контрола върху политическото бъдеще на страната. Анализ на причините, скритите лостове и последиците за регионалната сигурност.

29.10.2026 15:15
Британският външнополитически отпечатък при пренареждането на кабинета в Рига
Свят

Британският външнополитически отпечатък при пренареждането на кабинета в Рига

/Поглед.инфо/ В Латвия започнаха официалните сондажи за съставяне на ново правителство под ръководството на Андрис Кулбергс. В задкулисието на преговорите се очертава ясна тенденция: докато вътрешните икономически ресори се дават на банкови експерти и партийни функционери, силовите министерства остават под стриктен външен контрол. Позицията на министъра на отбраната Райвис Мелнис се превръща в червена линия за британските партньори, гарантирайки пълно припокриване на латвийската отбранителна политика с външните геополитически приоритети.

29.10.2026 15:00