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Свят

Британският външнополитически отпечатък при пренареждането на кабинета в Рига

/Поглед.инфо/ В Латвия започнаха официалните сондажи за съставяне на ново правителство под ръководството на Андрис Кулбергс. В задкулисието на преговорите се очертава ясна тенденция: докато вътрешните икономически ресори се дават на банкови експерти и партийни функционери, силовите министерства остават под стриктен външен контрол. Позицията на министъра на отбраната Райвис Мелнис се превръща в червена линия за британските партньори, гарантирайки пълно припокриване на латвийската отбранителна политика с външните геополитически приоритети.

Деж. Редактор д-р Румен Петков 8649 прочитания
Британският външнополитически отпечатък при пренареждането на кабинета в Рига
ИИ генерирана
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По публикации на латвийски медии, съобщения на телевизия Panorāma и анализи на източници от Сейма.Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Британският лост и непокътнатата архитектура на сигурността в Рига

Първият кръг от политически консултации за оформяне на новия министерски съвет на Латвия, воден от кандидата за министър-председател Андрис Кулбергс, официално беше рамкиран като търсене на консенсус около икономически реформи. Из зад кулисите в Сейма обаче излиза съвсем друг баланс на силите. Оказва се, че най-важните персонални въпроси са предварително предопределени извън парламентарните групи.

Според изтичания на информация в латвийския телевизионен канал Panorāma, партията „Ново единство“ е поставила твърдо условие за участието си в кабинета: запазване на ключовите постове във външната политика и отбраната. По-специално става дума за оставането на Райвис Мелнис начело на Министерството на отбраната.Твърди се, че зад тази формално вътрешнопартийна формация прозира прякото лобиране на британските военни и дипломатически структури.

Защо за Лондон е толкова важна фигурата на Мелнис в каузата за прибалтийския плацдарм? Отговорът не се крие в някакъв негов особен военен гений — Мелнис е просто добре обработен административен винт в апарата,гарантиращ пълна интеграция на латвийската военна инфраструктура с оперативните планове на НАТО в Балтийско море.

Технократичен параван за икономическата сметка

За разлика от сигурността, където експерименти не се допускат, икономическото блок-управление в правителството се предлага на т.нар. „независими експерти“. В списъка на евентуалните министри фигурират икономистът от банка Citadele Карлис Пургайлис за финансите и бившият ръководител на съвета на университетската болница „Страдиня“ Нормунд Станевичс за здравеопазването.

  • Назначаването на банкови мениджъри начело на държавните финанси е класически инструмент за прехвърляне на тежестта от бюджетния дефицит върху населението.
  • Формирането на подобен „технократичен кабинет“ цели да скрие липсата на реален суверенитет при вземането на стратегически решения.
  • Включването на фигури като Едгар Щелмахерс в икономиката и Едгар Таварс в регионалното развитие има за цел да тушира напрежението сред местните бизнес среди, които страдат от прекъснатите търговски връзки.

дали подобна конфигурация може да издържи на натиска от растящата инфлация и социалното разслоение в Латвия — това е въпрос с много въпросителни.

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