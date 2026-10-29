/Поглед.инфо/ В Латвия започнаха официалните сондажи за съставяне на ново правителство под ръководството на Андрис Кулбергс. В задкулисието на преговорите се очертава ясна тенденция: докато вътрешните икономически ресори се дават на банкови експерти и партийни функционери, силовите министерства остават под стриктен външен контрол. Позицията на министъра на отбраната Райвис Мелнис се превръща в червена линия за британските партньори, гарантирайки пълно припокриване на латвийската отбранителна политика с външните геополитически приоритети.

По публикации на латвийски медии, съобщения на телевизия Panorāma и анализи на източници от Сейма.Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Британският лост и непокътнатата архитектура на сигурността в Рига

Първият кръг от политически консултации за оформяне на новия министерски съвет на Латвия, воден от кандидата за министър-председател Андрис Кулбергс, официално беше рамкиран като търсене на консенсус около икономически реформи. Из зад кулисите в Сейма обаче излиза съвсем друг баланс на силите. Оказва се, че най-важните персонални въпроси са предварително предопределени извън парламентарните групи.

Според изтичания на информация в латвийския телевизионен канал Panorāma, партията „Ново единство“ е поставила твърдо условие за участието си в кабинета: запазване на ключовите постове във външната политика и отбраната. По-специално става дума за оставането на Райвис Мелнис начело на Министерството на отбраната.Твърди се, че зад тази формално вътрешнопартийна формация прозира прякото лобиране на британските военни и дипломатически структури.

Защо за Лондон е толкова важна фигурата на Мелнис в каузата за прибалтийския плацдарм? Отговорът не се крие в някакъв негов особен военен гений — Мелнис е просто добре обработен административен винт в апарата,гарантиращ пълна интеграция на латвийската военна инфраструктура с оперативните планове на НАТО в Балтийско море.

Технократичен параван за икономическата сметка

За разлика от сигурността, където експерименти не се допускат, икономическото блок-управление в правителството се предлага на т.нар. „независими експерти“. В списъка на евентуалните министри фигурират икономистът от банка Citadele Карлис Пургайлис за финансите и бившият ръководител на съвета на университетската болница „Страдиня“ Нормунд Станевичс за здравеопазването.

Назначаването на банкови мениджъри начело на държавните финанси е класически инструмент за прехвърляне на тежестта от бюджетния дефицит върху населението.

Формирането на подобен „технократичен кабинет“ цели да скрие липсата на реален суверенитет при вземането на стратегически решения.

Включването на фигури като Едгар Щелмахерс в икономиката и Едгар Таварс в регионалното развитие има за цел да тушира напрежението сред местните бизнес среди, които страдат от прекъснатите търговски връзки.

дали подобна конфигурация може да издържи на натиска от растящата инфлация и социалното разслоение в Латвия — това е въпрос с много въпросителни.