Зам.министърът на икономиката откри Първото международно изложение за азиатски автомобили в София

/Поглед.инфо/ „Убеден съм, че „Asia Motor Show 2026“ ще бъде не само изложение, но и платформа за нови партньорства“, бе категоричен зам.министър Левент Мемиш в словото си при официалното откриване на събитието.

В продължение на четири дни – от 22 до 26 октомври, българската столица бе домакин на първото по рода си изложение за азиатски автомобили „Asia Motor Show 2026“, посветено изцяло на азиатската автомобилна индустрия. На площ от около 3000 кв.м бяха представени над 20 водещи автомобилни марки, от които около 15 - китайски. Посетителите имаха възможност да разгледат около 150 различни моторни превозни средства от Китай, Япония и Южна Корея.

„Автомобилната индустрия е един от най-важните сектори в България“ - каза при официалното откриване на събитието заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш. Той посочи, че автомобилният сектор е сред стратегическите индустрии в България, в който работят над 80 000 души. „Приносът на сектора към брутния вътрешен продукт е около 11%, в който дейност развиват над 380 компании и 38 научноизследователски и развойни центъра. Искаме България да бъде не просто врата към европейския пазар, а надеждна база за производство, иновации и растеж“- заяви още българският ръководител.

Той подчерта, че България вече е важна част от европейската автомобилна индустрия, като разполага с квалифицирани специалисти, стратегическо географско положение и традиции в индустриалното производство. „Тези резултати показват потенциала на България, но нашата амбиция е да направим следващата крачка от производството на компоненти към производството на автомобили и технологии с висока добавена стойност“, посочи заместник-министърът.

Левент Мемиш подчерта и сериозните възможности за сътрудничество с китайските и други азиатски компании, особено в областта на електрическата мобилност, електрониката, новите енергийни технологии и интелигентния транспорт. Пред стотиците присъстващи на официалното откриване на първото международно изложение на азиатски автомобили, българският зам.министър заяви, че държавата е готова да подкрепя стратегическите инвеститори, които виждат потенциала на страната ни и желаят да развиват своя бизнес тук. „Убеден съм, че Asia Motor Show ще бъде не само изложение, но и платформа за нови партньорства“, допълни заместник-министърът.

На изложението доминираха различните китайски марки автомобили, като основните акценти и модели бяха от Hongqi , Great Wall Motor, Dongfeng, XPENG др. Специален интерес посетителите проявиха към автомобилите на BYD. Желаещите имаха възможност да тестват десетки електрически и хибридни автомобили, както и да се включат в томбола за спечелване на автомобил. Не малко бяха и тези, които решиха да закупят автомобил – те имаха възможност да се възползват от специалните предложения за покупка, лизинг и финансиране.