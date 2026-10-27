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Поглед към Китай

Общият боксофис за 2026 г. надхвърли 31,5 милиарда

/Поглед.инфо/ Общите приходи от продажба на кино билети в Китай през 2026 г. надхвърлиха 31,5 млрд. юана, а броят на зрителите достигна 804 милиона. През годината са реализирани 122 милиона прожекции и са пуснати над 400 филма в различни жанрове, сред които комедии, екшъни, фантастика, трилъри и анимации.

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Общият боксофис за 2026 г. надхвърли 31,5 милиарда
Източник: 38picres.cgtn.com
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От началото на годината стойността на цялата производствена верига на китайската киноиндустрия е надхвърлила 480 млрд. юана. Сред новите заглавия е и първият създаден с изкуствен интелект филм за кинопрожекции – „Сансиндуй: От миналото към бъдещето“. Появата му допринася за развитието на по-разнообразна и многостепенна екосистема на китайския кинопазар след празничния период около 1 октомври.

Китайските продукции заемат осем от първите десет места в класацията по приходи от продажба на билети в страната. Според данни на Държавното филмово управление към края на август 2026 г. приходите от разпространението на китайски филми в чужбина са надхвърлили 450 млн. юана.

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