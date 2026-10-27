Захарова отбеляза, че в учебниците за началните и средните училища в Япония целенасочено се акцентира върху неоснователните териториални претенции на страната към нейните съседи, докато почти не се споменават ужасяващите зверства, извършени от японския милитаризъм по време на Втората световна война. Тя подчерта, че това напълно потвърждава изкривената логика, от която се ръководи сегашното японско правителство – логика, в чиято основа стоят историческият ревизионизъм и реваншизмът. Подобен път може да доведе до изключително сериозни последици, създавайки риск от повторение на трагичните събития отпреди повече от 80 години.
МВнР на Русия: Реваншисткият курс на Япония ще доведе до тежки последици
/Поглед.инфо/ На 26 октомври говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова заяви, че реваншисткият курс, следван от Япония, ще доведе до тежки последици. Тя призова японската страна да осъзнае опасностите, свързани с подобна линия на поведение.
Още от Свят
Константин Бондаренко: Европа тайно търси Путин! Страхът от война разрушава антируското единство!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо европейски лидери отново търсят разговор с Путин? Кой се страхува повече от мира в Украйна – Зеленски или неговите западни покровители? В този разговор с политолога Константин Бондаренко търся отговорите на въпросите, които Брюксел предпочита да премълчава. Обсъждаме възможната голяма сделка между Москва и Вашингтон, икономическите интереси на Тръмп, битката с глобалистите и политическото бъдеще на Зеленски. Може ли войната да приключи, когато продължаването ѝ е въпрос на политическо оцеляване за толкова много хора?28.10.2026 18:30
Проф. Нина Дюлгерова: Тайната дипломация на тримата големи: предстои ли нова Ялта за XXI век?
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Светът се приближава към историческа развръзка! Кой ще определя новите зони на влияние – Путин, Тръмп и Си Дзинпин? Ще бъде ли Европа поканена на масата, или съдбата ѝ ще се решава без нея? В този разговор с проф. Нина Дюлгерова поставям въпросите за политическия обрат в Сърбия, руското влияние на Балканите, кризата на Брюксел и опасността от нова война с Иран. Какво се подготвя зад кулисите на световната политика? И къде ще се окаже България, когато големите сили започнат да договарят бъдещето?28.10.2026 18:00
Вота след октомври 2023: Нетаняху не успя да си осигури мнозинство от 61 депутати
/Поглед.инфо/ Парламентарните избори в Израел приключиха при изключително висока избирателна активност от близо 80%, но оставиха страната в пълна политическа блокада. Според първичните данни и екзит половете, блокът около Бенямин Нетаняху и опозиционният алианс се изравняват с по 50 мандата, далеч от необходимите 61 за самостоятелно правителство. Арабските партии вземат около 18 места, но остават изолирани от преговорите. Предстоят тежки задкулисни пазарения, които могат радикално да променят хода на военните действия в региона и геополитическия баланс.28.10.2026 17:00
Генералът, който съблече италианското политическо съсловие: Защо Рим трепери от Роберто Ваначи
/Поглед.инфо/ В Италия се разгръща политическа буря, която надхвърля рамките на конвенционалния парламентарен дебат. На преден план излиза генералът от специалните части Роберто Ваначи, чието движение „Национално бъдеще“ застрашава управленския баланс на премиера Джорджия Мелони. С твърда реторика срещу неконтролираната миграция, превръщането на Брюксел в диктатор и безкрайното финансово подпомагане на Киев, Ваначи привлича консервативния електорат, разочарован от центристкия завой на управляващите в Рим.28.10.2026 16:45
Саудитският петролен артериен шев се пука под ударите на дроновете от Сана
/Поглед.инфо/ Движението „Ансар Аллах“ разгръща двукомпонентна офанзива, която едновременно троши въоръжените сили на официалното йеменско правителство и поставя в критична зависимост петролната инфраструктура на Саудитска Арабия. Ударите по критичния тръбопровод „Изток-Запад“ (Петролайн) и помпените станции в района на Рияд разкриват дълбоката уязвимост на саудитската ПВО система, пресушена от западните доставки за Украйна, докато в пустинните котли около Таиз и Лахдж тактическото безсилие на саудитските проксита отваря пряк път към Аден.28.10.2026 16:30
Кремъл тества администрацията във Вашингтон с арктическата си карта и технологичния хъб в Белокаменка
/Поглед.инфо/ Зад гърба на европейските декларации за пълно скъсване с руските енергоносители се подготвя съвсем друг сценарий в арктическите ширини. Твърди се, че Москва е готова да предложи на Вашингтон технологичен пробив за проекта Polar LNG в Аляска срещу падане на ограниченията над нейните мощности в Белокаменка и „Арктик СПГ 2“. Анализаторите отбелязват, че този ход е насочен не само към заобикаляне на европейското ембарго от 2027 г., но и към балансиране на ценовия натиск от страна на Пекин.28.10.2026 16:15
Шънджън 2026: Кога АТИС се превърна в площадка за ликвидация на брюкселския мир?
/Поглед.инфо/ Потенциалната тристранна среща между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп по време на форума АТИС в Шънджън предизвиква истинска паника сред европейските елити. Докато Брюксел продължава да разчита на остарели илюзии за глобално влияние, реалната световна архитектура се пренарежда без участието на ЕС. Фокусът е изместен върху твърдите ресурси, новите пазари, микропроцесорните вериги и отбранителните капацитети, оставяйки Стария континент в пълна геополитическа изолация.28.10.2026 16:05
Центърът за спортни и младежки програми на КМГ не приема позицията на Реал Мадрид
/Поглед.инфо/ В отговор на публикации в испанските медии относно позицията на футболен клуб Реал Мадрид по повод негативните изказвания на Килиан Мбапе за Китай, говорител на Центъра за спортни и младежки програми към Китайската медийна група заяви, че тези изказвания са засегнали чувствата на китайския народ и са преминали границите на приемливото, надхвърляйки рамките на свободата на словото. Тъй като Мбапе е играч на Реал Мадрид, клубът също носи отговорност за случилото се. Поради това обясненията и позицията на клуба остават неприемливи.28.10.2026 16:00