МВнР на Русия: Реваншисткият курс на Япония ще доведе до тежки последици

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Светът се приближава към историческа развръзка! Кой ще определя новите зони на влияние – Путин, Тръмп и Си Дзинпин? Ще бъде ли Европа поканена на масата, или съдбата ѝ ще се решава без нея? В този разговор с проф. Нина Дюлгерова поставям въпросите за политическия обрат в Сърбия, руското влияние на Балканите, кризата на Брюксел и опасността от нова война с Иран. Какво се подготвя зад кулисите на световната политика? И къде ще се окаже България, когато големите сили започнат да договарят бъдещето?

28.10.2026 18:00