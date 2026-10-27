/Поглед.инфо/ Вълната от протести във Франция през есента на 2026 г. показа, че натрупаният гняв от 2018 г. насам не е угаснал, а е придобил нови размери. Лидерът на „жълтите жилетки“ Жером Родригес подчертава, че днешната икономическа реалност в страната е значително по-тежка спрямо първите улични сблъсъци. С над 550 000 участници в националната демонстрация на 17 октомври и повече от 1300 ареста, френската държава отново разчита предимно на полицията, за да овладее дълбоката криза в покупателната способност.

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МВР статистиката и реалността на улицата

На 17 октомври 2026 г. по улиците на френските градове се премина със сълзотворен газ, зашеметяващи гранати и водни оръдия. Официалните данни на Министерството на вътрешните работи във Франция посочват бройка от приблизително 550 000 участници в националната мобилизация. В подобни ситуации държавната администрация традиционно изчислява минималните възможни стойности, докато синдикалните организатори обикновено докладват двойно по-висока посещаемост. Спорът за числата обаче е вторичен.

По-важен е друг показател — силовият отговор. Към 25 октомври бройката на задържаните лица при зачистките и уличните конфликти прехвърли 1300 души. В административната практика на френските префектури това означава претоварване на арестите, бързи производства по преписки за „участие в незаконни събирания“ и масово прилагане на съдебен контрол. Органите на реда разчитат на специални полицейски подразделения като CRS и моторизираните бригади BRAV-M, чиито методи неведнъж са били обект на критика от международни правозащитни организации.

Провалът на диалога: От дизела до брутния дефицит

В интервю за руското издание „Вести“ един от символите на протестното движение от 2018–2019 г. Жером Родригес — човекът, който загуби окото си след удар с гумен куршум от френската полиция през януари 2019 г. — заявява, че ситуацията във Франция днес е по-катастрофална от всякога. Според неговите думи исканията на гражданите отпреди седем години са останали без никакъв конструктивен отговор от страна на Елисейския дворец.

Контекстът на този конфликт има своята хронология. През есента на 2018 г. правителството на Еманюел Макрон направи опит да въведе допълнителен акциз върху горивата (TICPE), аргументирайки се с „зеления преход“. Тогава масовата реакция избухна в периферията — там, където автомобилът не е лукс, а единствено средство за стигане до работа. Твърди се, че първоначалният отказ на Париж да отмени ставката е коствал на френската икономика милиарди евро щети от блокирани кръгово движения и търговски центрове.

Днес, през есента на 2026 г., списъкът с искания вече не се изчерпва с цената на дизела. Към традиционния състав на недоволните се присъединиха коалиции от синдикати (като CGT и FO), студентски организации и асоциации на земеделските производители. Твърди се, че основният двигател на сегашното напрежение е спадът в покупателната способност, инфлационният натиск върху базисните хранителни стоки и планираните съкращения в бюджета за образование и здравеопазване.