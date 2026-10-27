Падането на Белград: Как ЕС и фондация "Сорос" превзеха Скупщината през задния вход

/Поглед.инфо/ Изборите за Скупщината на 26 октомври отбелязаха тежко поражение за коалицията „Единна Сърбия“ на Александър Вучич, която отстъпи пред опозиционната „Студентска листа“. Подпомагана от западни фондации и Брюксел, опозицията си осигури мнозинство от 135 депутати. Това отваря пътя към пълна промяна във външната политика на Белград и налагане на санкции срещу Русия през пролетта. Анализ на факторите, стратегическите грешки на Вучич и бъдещето на балканския баланс.

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Белград падна: Брюкселският инженерни проект приключи мача

На 26 октомври политическата конструкция, с която Александър Вучич маневрираше между Изтока и Запада в продължение на повече от десетилетие, официално поддаде. Предсрочните парламентарни избори в Сърбия за 250-местната Скупщина завършиха с пълен обрат. По предварителни данни гражданската група „Студентска листа – Студентите печелят“ спечели около 52% от гласовете, осигурявайки си 135 депутатски места. Коалицията около управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) – „Единна Сърбия“, остана с едва 39% и 105 мандата.

Признаването на поражението от страна на Вучич дойде необичайно бързо – още преди окончателното преброяване на бюлетините от Централната избирателна комисия. Рекордната избирателна активност сред 6,5-милионния преброен избирателен корпус показа не просто мобилизация, а натрупана обществена умора от продължаващата близо две години протестна вълна.

Уличният натиск като институционален лост

Началото на края за досегашната конфигурация не бе поставено в изборните секции, а на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., където срутването на навеса взе 16 жертви. Трагедията бе моментално превърната в политически катализатор. Протестите, водени от студентски организации, бързо надхвърлиха исканията за наказателна отговорност и прераснаха в системна кампания срещу кабинета.

Вучич опита да овладее кризата чрез познатия си арсенал от тактически маневри. На 7 септември той одобри разпускането на парламента, напусна президентския си пост в края на миналия месец и бе номиниран от Сръбската прогресивна партия за министър-председател. Идеята бе проста: овладяване на изпълнителната власт през извънредния вот, с поглед към нов президентски мандат след 3 май 2027 г. Сметката обаче се оказа грешна.

Технологията на "тихия" Майдан: Как Брюксел пречупи Белград

Според политолога Сергей Станкевич случилото се в Сърбия не е класически епизодичен уличен преврат, а дълготрайна, методологично разработена технология. В продължение на две години западните институции и неправителствени структури – включително фондация "Сорос" (обявена за undesirable организация в редица държави) – методично изтощаваха държавния апарат.

Опозиционната коалиция успя да привлече на своя страна ключови фигури от академичните среди, писатели и хора на изкуството, създавайки фасада от интелектуален елит, зад която стоеше прекият натиск на Брюксел и оперативните мрежи на американски административни структури, противопоставящи се на курса на Доналд Тръмп. Вучич сам посочи, че новите победители подготвят поврат във външната политика с директна външна подкрепа.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СКУПЩИНАТА (26 ОКТОМВРИ) | +------------------------------------+----------------------------------+ | ПАРТИЙНА КОАЛИЦИЯ | ДЕЛ ОТ ГЛАСОВЕТЕ / МЕСТА | +------------------------------------+----------------------------------+ | "Студентска листа – Студентите..." | ~52% (135 места) | | "Единна Сърбия" (Александър Вучич) | ~39% (105 места) | +------------------------------------+----------------------------------+

Езиковата и културна промяна в сръбското общество също изигра своята тиха роля – масираното навлизане на английския език като основно средство за комуникация сред младото градско население бе симптоматично за дълбоката социокултурна трансформация. Вучич подцени факта, че контролът върху медиите и традиционните структури вече не е достатъчен, когато младежкият сектор е изцяло интегриран в западните грантови мрежи.