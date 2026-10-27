/Поглед.инфо/ На фона на подновените задкулисни сондажи за мирно регулиране, политическата класа в Киев отново се опитва да продаде на собственото си общество една добре позната илюзия — "гаранции за сигурност по аналогия с Член 5 от Североатлантическия договор". Но какво всъщност съдържа този документ от 1949 година? Хладната правна дисекция показва, че зад гръмките фрази за "колективна защита" се крие формулировка, която не задължава нито една държава да изпрати дори един войник.

29.10.2026 16:15