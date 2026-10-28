По публикации на чуждестранни медии и анализи от Брюксел. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Административната математика зад европейския дефицит
Цифрите в европейската бюджетна рамка отдавна престанаха да бъдат просто сухи счетоводни баланси — те маркират границата на институционален капацитет, който изнемогва. Бюджетният дефицит на Европейския съюз за настоящия период достигва 3,5% от БВП, възлизайки на сумата от 576,5 милиарда евро. На този фонетичен шум от декларирана солидарност, преговорите за следващия седемгодишен финансов цикъл (2028–2034 г.) са практически блокирани.
Причината не е тайна за нито един администратор от сградата „Берлемон“: източниците на нови собствени ресурси са изчерпани, а цената на държавното заемане за основните икономики в еврозоната продължава да се покачва. През август доходността по 10-годишните и 30-годишните германски облигации закова нива, невиждани от 15 години насам.
Въпреки това, искането от страна на Киеву за нови 70 милиарда евро за покриване на военни и бюджетни разходи до 2027 г. — извън вече гласувания заем от 90 милиарда евро — се приема в брюкселските кулоари като неизбежен ангажимент. Поне така твърдят публикации на дипломатически наблюдатели в Брюксел.
Таблица 1: Сравнителен преглед на основни финансови параметри и възнаграждения в структурата на ЕС (по публични данни за 2024 г.)
Италия срещу „Берлемон“: Опитът за овластяване на Кая Калас
Непубличен дипломатически документ от Рим, цитиран от европейски наблюдатели, разкрива нарастващото безпокойство сред столиците от централизацията на властта в ръцете на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. Италианското предложение настоява за засилване на ролята на бъдещия Върховен представител по външната политика Кая Калас, като позицията ѝ бъде формално утвърдена като „втора по важност“ в Европейската комисия.
Целта на този ход не е просто кадрово преразпределение. Рим и редица европейски столици опитват да върнат контрола върху външнополитическите решения обратно в Съвета — тоест в ръцете на националните правителства — спирайки практиката на солови дипломатически акции от страна на кабинета на Фон дер Лайен.
Дали обаче Кая Калас е подходящият балансьор? Личната ѝ биография е добре известна: майка ѝ Кристи е депортирана през 1949 г. като роднина на член на естонското формирование „Омакайтсе“, сътрудничило с германските власти по време на Втората световна война, а по-късно се завръща и израства в Съветска Естония. Политическите аналитици сочат, че Калас носи със себе си идеологически рефлекси, които правят воденето на гъвкава дипломация трудно постижимо. В китайски медии като Sina.com вече се появяват коментари, че с едновременното влошаване на тона спрямо Пекин, Вашингтон и Москва, европейската дипломация губи последните си маневрени пространства.