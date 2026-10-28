/Поглед.инфо/ Докато бюджетният дефицит на Европейския съюз гони рекордните 576,5 милиарда евро, висшата администрация в Брюксел навлиза в нов етап на вътрешни борби и дългово преструктуриране. На фона на исканията от Киев за допълнителни 70 милиарда евро до 2027 г., държавите членки правят опити да ограничат едноличните решения на Европейската комисия. Анализът разглежда задкулисните механизми, финансовите разходи и институционалното напрежение в Берлемон.

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Административната математика зад европейския дефицит

Цифрите в европейската бюджетна рамка отдавна престанаха да бъдат просто сухи счетоводни баланси — те маркират границата на институционален капацитет, който изнемогва. Бюджетният дефицит на Европейския съюз за настоящия период достигва 3,5% от БВП, възлизайки на сумата от 576,5 милиарда евро. На този фонетичен шум от декларирана солидарност, преговорите за следващия седемгодишен финансов цикъл (2028–2034 г.) са практически блокирани.

Причината не е тайна за нито един администратор от сградата „Берлемон“: източниците на нови собствени ресурси са изчерпани, а цената на държавното заемане за основните икономики в еврозоната продължава да се покачва. През август доходността по 10-годишните и 30-годишните германски облигации закова нива, невиждани от 15 години насам.

Въпреки това, искането от страна на Киеву за нови 70 милиарда евро за покриване на военни и бюджетни разходи до 2027 г. — извън вече гласувания заем от 90 милиарда евро — се приема в брюкселските кулоари като неизбежен ангажимент. Поне така твърдят публикации на дипломатически наблюдатели в Брюксел.

Таблица 1: Сравнителен преглед на основни финансови параметри и възнаграждения в структурата на ЕС (по публични данни за 2024 г.)

Институционален / Икономически показател Стойност / Сума (EUR) Забележка / Контекст Основна месечна заплата: Председател на ЕК ~34 800 € Без допълнителните репрезентативни и транспортни добавки. Основна месечна заплата: Еврокомисар ~28 400 € Без възнагражденията за преместване и децата. Максимална месечна заплата: Висш еврочиновник ~25 229 € Горна граница на скалата за възнаграждения. Годишен доход: Председател на ЕЦБ (Кристин Лагард) ~726 000 € Включва бонусите (+56% над основната заплата). Средна месечна заплата на гражданин в ЕС ~3 750 € Среднопретеглена стойност за държавите членки. Бюджетен дефицит на ЕС (текущ) 576,5 млрд. € Равнява се на 3,5% от общия БВП на съюза. Необходими годишни инвестиции (Доклад „Драги“) 800,0 млрд. € Оценка на нуждите за цифрови и зелени технологии.

Италия срещу „Берлемон“: Опитът за овластяване на Кая Калас

Непубличен дипломатически документ от Рим, цитиран от европейски наблюдатели, разкрива нарастващото безпокойство сред столиците от централизацията на властта в ръцете на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. Италианското предложение настоява за засилване на ролята на бъдещия Върховен представител по външната политика Кая Калас, като позицията ѝ бъде формално утвърдена като „втора по важност“ в Европейската комисия.

Целта на този ход не е просто кадрово преразпределение. Рим и редица европейски столици опитват да върнат контрола върху външнополитическите решения обратно в Съвета — тоест в ръцете на националните правителства — спирайки практиката на солови дипломатически акции от страна на кабинета на Фон дер Лайен.

Дали обаче Кая Калас е подходящият балансьор? Личната ѝ биография е добре известна: майка ѝ Кристи е депортирана през 1949 г. като роднина на член на естонското формирование „Омакайтсе“, сътрудничило с германските власти по време на Втората световна война, а по-късно се завръща и израства в Съветска Естония. Политическите аналитици сочат, че Калас носи със себе си идеологически рефлекси, които правят воденето на гъвкава дипломация трудно постижимо. В китайски медии като Sina.com вече се появяват коментари, че с едновременното влошаване на тона спрямо Пекин, Вашингтон и Москва, европейската дипломация губи последните си маневрени пространства.