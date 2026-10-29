Абонирай се
Свят

Анкара предупреди от София: Турция запазва правото си на военен отговор при атаки в Черно море

/Поглед.инфо/ В София министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер отправи пряко предупреждение, че Анкара си запазва правото на твърд отговор с всички законови средства при евентуални нови атаки срещу съдове под турски флаг или собственост в Черно море. Изявлението бе направено непосредствено след новината за нов удар с дрон срещу търговски кораб в близост до българските брегове. На фона на срещата между България, Румъния и Турция, Анкара настоява за запазване на регионалния контрол и договаряне на специфични механизми за сигурност, докато Москва определя акваторията като опасна за корабоплаване заради действията на Киев.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 36316 прочитания
Анкара предупреди от София: Турция запазва правото си на военен отговор при атаки в Черно море
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на турски и регионални медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Предупреждението от София и новият инцидент в български води

Заявлението на турския министър на отбраната Яшар Гюлер, направено в София след тристранната среща с колегите му от България и Румъния, не съдържа просто дипломатически формулировки. Когато Анкара споменава „всички законови средства“ за защита на плавателните си съдове, става дума за потенциална промяна в правилата за ангажиране на турския военноморски флот в Черно море. Поводът за тази реторика се появи директно по време на преговорите в българската столица – постъпиха данни за поредна атака с безпилотен апарат срещу търговски съд в близост до бреговата линия на България.

Официално потвърждение за типа на използвания дрон, както и за точните координати на удара в българската изключителна икономическа зона, все още липсва. Твърди се обаче, че зачестилите инциденти от този тип вече застрашават пряко логистичните вериги, базирани на турския търговски флот. Според изявленията на Гюлер, застрашени са не само корабите под турски флаг, но и тези, управлявани от турски корабособственици под чужда регистрация.

       ИЗТОЧНО ПРИБРЕЖИЕ НА ЧЕРНО МОРЕ: ЕСКАЛАЦИЯ НА РИСКА
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Турски търговски флот / Собственост под чужд флаг           │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                               │ (Удари с дронове / Мини)
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Зона на инцидента: Непосредствено край бреговете на България│
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                               │ (Военноморски одит)
                               ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Реакция на Анкара: Право на отговор + Регионален контрол    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Границата между техническа грешка и целенасочена диверсия в тези води отдавна е заличена. Остава висящ въпросът как точно Турция възнамерява да приложи тези „законови средства“, ако формалният извършител на даден удар остане официално непотвърден или скрит зад липсата на поета отговорност.

Тристранният формат и логиката на регионалното капсулиране

Създаването на Работната група за противоминни действия в Черно море (MCM Black Sea) от България, Румъния и Турция през януари 2024 г. бе представено като стъпка към стабилизация. Но за задкулисието на този проект се говори по-малко. За Анкара този тристранен формат е преди всичко инструмент за блокиране на чуждо военно присъствие в акваторията. Докато турската страна стриктно прилага Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. и ограничава преминаването на военни кораби на нечерноморски държави през Проливите (Босфора и Дарданелите), натискът от страна на западни съюзници за въвеждане на постоянни патрули не спира.

В София Гюлер лансира нова идея: други държави да се присъединят към MCM Black Sea, но без да изпращат свои кораби.

  • Възможност за финансово участване в мисията от страна на извънрегионални партньори.
  • Предоставяне на специализирано оборудване за разминиране и подводно разузнаване.
  • Изпращане на сухопътни експерти и аналитичен персонал без преминаване на военни съдове през Проливите.

Тази позиция показва стремежа на Анкара да запази пълния си оперативен монопол над южния и западната част на черноморския басейн. В същото време ефективността на самата група за разминиране остава под въпрос. Трейлерни дрейфуващи мини и дистанционно управляеми катери продължават да бъдат засичани в близост до ключови корабни маршрути между Констанца, Варна и Босфора.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Анкара заплаши с военен отговор в Черно море: Турският флот пред избор между неутралитета и конвоите
Свят

Анкара заплаши с военен отговор в Черно море: Турският флот пред избор между неутралитета и конвоите

/Поглед.инфо/ Анкара коренно променя реториката си за сигурността в Черно море след поредица от инциденти с търговски кораби. Министърът на отбраната Яшар Гюлер обяви, че страната си запазва правото на военен отговор при нападения срещу съдове под турски флаг. Докато икономическите щети за турския бизнес вече надхвърлят милиарди долари, опита за дипломатическо разделяне на корабоплавателните маршрути между Москва и Киев напълно блокира. Пред Анкара остава единствено рискованият път на военните конвои.

30.10.2026 16:30
Минск и Москва чертаят "Евразийска карта": Какво предвижда новият проект за сигурност без участието на Запада
Свят

Минск и Москва чертаят "Евразийска карта": Какво предвижда новият проект за сигурност без участието на Запада

/Поглед.инфо/ На фона на кризата в международните институции за сигурност и блокирането на механизми като ОССЕ, Минск и Москва предприемат стъпки за изграждане на алтернативна рамка. Дипломатическата инициатива за "Евразийска харта за многообразие и многополярност", лансирана от беларуския президент Александър Лукашенко, преминава през няколко етапа на съгласуване — от срещата в Брест през ноември 2024 г. до консултации в Ню Йорк през септември 2026 г. Анализ на стратегическите цели, военните измерения и рисковете пред проекта.

30.10.2026 16:15
Ормузкият капан: Защо Иран обвърза ядрения транзит с деблокирането на танкерните маршрути
Свят

Ормузкият капан: Защо Иран обвърза ядрения транзит с деблокирането на танкерните маршрути

/Поглед.инфо/ Натрупването на военноморски сили от страна на САЩ в близост до Персийския залив и интензивирането на совалките между Техеран, Исламабад, Доха и Москва показват, че кризата около иранската ядрена програма и корабоплаването навлезе в нова фаза. Докато пакистанското и катарското посредничество правят опити за рамкиране на отстъпки, оперативната обстановка около Ормузкия проток остава рискова. Поглед.инфо прави пълна дисекция на дипломатическите канали, военната логистика и икономическите последици.

30.10.2026 16:05
От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс
Свят

От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс

/Поглед.инфо/ На провелата се в Москва среща на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF) бе очертана радикална институционална трансформация. Русия предложи превръщането на дискусионната платформа в напълно функциониращ газов картел по модела на ОПЕК+. На фона на кризата в Ормузкия проток, рекордното запълване на европейските хранилища от едва 75% и ценовите пикове в ЕС, страните контролиращи 70% от световните запаси подписаха Московската декларация за технологичен суверенитет и пазарна защита.

30.10.2026 15:50
Австрия задържа украински разузнавачи: Операция „Отвличане“ на бившия главен прокурор пропадна във Виена
Свят

Австрия задържа украински разузнавачи: Операция „Отвличане“ на бившия главен прокурор пропадна във Виена

/Поглед.инфо/ Задържането на действащи офицери от специалното подразделение „Артан“ на украинското военно разузнаване във Виена разкрива дълбоката деструкция на държавния апарат в Киев. Бившият и.д. главен прокурор Кравченко се превърна в мишена за собствените си служби, след като напусна страната с масивен архив от компрометиращи материали за висшето ръководство на Украйна. Случаят изкарва на яве методите за извънсъдебна разправа, използвани далеч зад пределите на бойните действия.

30.10.2026 15:40
8000 ареста и 1 милиард евро щети: Административният отговор на Елисейския дворец срещу есенния бунт
Свят

8000 ареста и 1 милиард евро щети: Административният отговор на Елисейския дворец срещу есенния бунт

/Поглед.инфо/ Френските държавни институции преминават към извънреден режим на управление след масовите вълнения от октомври, които нанесоха щети за над един милиард евро. Сенатът гласува драстични законодателни промени, включващи финансова колективна отговорност за присъстващите на протести и засилен мониторинг над дигиталните комуникации. Влошаващите се икономически показатели и пренасочването на бюджетни ресурси към превъоръжаване поставят под въпрос способността на полицията да поддържа реда без драконовски репресии.

30.10.2026 15:30
Японската телевизия TBS трябва да се покае, а не да се оправдава
Свят

Японската телевизия TBS трябва да се покае, а не да се оправдава

/Поглед.инфо/ На 28 октомври директорът на японската телевизия TBS Масамине Рюхо се опита да оневини втория сезон на популярния телевизионен сериал „VIVANT“, която очевидно очерня Китай, твърдейки, че е „напълно измислена“ и „неволно е имала за цел да очерни която и да е конкретна държава“. Това предизвика още по-ожесточени критики от японското общество и международната общност. Това не е „заради сюжета“, а по-скоро безсрамна тактика на когнитивната война на японската десница срещу Китай, която показва опита ѝ да очерни Китай чрез културни продукти и да разпространява антикитайски настроения.

30.10.2026 15:30
Руските гравитационни платформи в Африка: Сделка за милиарди или скъпа илюзия?
Свят

Руските гравитационни платформи в Африка: Сделка за милиарди или скъпа илюзия?

/Поглед.инфо/ Загубата на премиум пазарите в Западна Европа принуждава руския енергиен сектор да търси нестандартни инфраструктурни решения в развиващите се региони. Предложението за изграждане на мащабен газов хъб в Африка чрез гравитационни платформи на „Новатек“ разкрива амбиция за трайно стъпване на нов континент. Анализът на проекта обаче показва сериозни финансови, логистични и институционални предизвикателства, които поставят под въпрос бързата му реализация и икономическа възвращаемост.

30.10.2026 15:15