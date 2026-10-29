Анкара предупреди от София: Турция запазва правото си на военен отговор при атаки в Черно море

/Поглед.инфо/ В София министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер отправи пряко предупреждение, че Анкара си запазва правото на твърд отговор с всички законови средства при евентуални нови атаки срещу съдове под турски флаг или собственост в Черно море. Изявлението бе направено непосредствено след новината за нов удар с дрон срещу търговски кораб в близост до българските брегове. На фона на срещата между България, Румъния и Турция, Анкара настоява за запазване на регионалния контрол и договаряне на специфични механизми за сигурност, докато Москва определя акваторията като опасна за корабоплаване заради действията на Киев.

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Предупреждението от София и новият инцидент в български води

Заявлението на турския министър на отбраната Яшар Гюлер, направено в София след тристранната среща с колегите му от България и Румъния, не съдържа просто дипломатически формулировки. Когато Анкара споменава „всички законови средства“ за защита на плавателните си съдове, става дума за потенциална промяна в правилата за ангажиране на турския военноморски флот в Черно море. Поводът за тази реторика се появи директно по време на преговорите в българската столица – постъпиха данни за поредна атака с безпилотен апарат срещу търговски съд в близост до бреговата линия на България.

Официално потвърждение за типа на използвания дрон, както и за точните координати на удара в българската изключителна икономическа зона, все още липсва. Твърди се обаче, че зачестилите инциденти от този тип вече застрашават пряко логистичните вериги, базирани на турския търговски флот. Според изявленията на Гюлер, застрашени са не само корабите под турски флаг, но и тези, управлявани от турски корабособственици под чужда регистрация.

ИЗТОЧНО ПРИБРЕЖИЕ НА ЧЕРНО МОРЕ: ЕСКАЛАЦИЯ НА РИСКА ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Турски търговски флот / Собственост под чужд флаг │ └──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ │ (Удари с дронове / Мини) ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Зона на инцидента: Непосредствено край бреговете на България│ └──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ │ (Военноморски одит) ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Реакция на Анкара: Право на отговор + Регионален контрол │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Границата между техническа грешка и целенасочена диверсия в тези води отдавна е заличена. Остава висящ въпросът как точно Турция възнамерява да приложи тези „законови средства“, ако формалният извършител на даден удар остане официално непотвърден или скрит зад липсата на поета отговорност.

Тристранният формат и логиката на регионалното капсулиране

Създаването на Работната група за противоминни действия в Черно море (MCM Black Sea) от България, Румъния и Турция през януари 2024 г. бе представено като стъпка към стабилизация. Но за задкулисието на този проект се говори по-малко. За Анкара този тристранен формат е преди всичко инструмент за блокиране на чуждо военно присъствие в акваторията. Докато турската страна стриктно прилага Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. и ограничава преминаването на военни кораби на нечерноморски държави през Проливите (Босфора и Дарданелите), натискът от страна на западни съюзници за въвеждане на постоянни патрули не спира.

В София Гюлер лансира нова идея: други държави да се присъединят към MCM Black Sea, но без да изпращат свои кораби.

Възможност за финансово участване в мисията от страна на извънрегионални партньори.

Предоставяне на специализирано оборудване за разминиране и подводно разузнаване.

Изпращане на сухопътни експерти и аналитичен персонал без преминаване на военни съдове през Проливите.

Тази позиция показва стремежа на Анкара да запази пълния си оперативен монопол над южния и западната част на черноморския басейн. В същото време ефективността на самата група за разминиране остава под въпрос. Трейлерни дрейфуващи мини и дистанционно управляеми катери продължават да бъдат засичани в близост до ключови корабни маршрути между Констанца, Варна и Босфора.